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A União Europeia de Radiodifusão (EBU) e a televisão pública búlgara (BNT) anunciaram esta quinta-feira que Burgas, cidade situada junto ao Mar Negro, será a cidade anfitriã do Festival Eurovisão da Canção 2027.

A competição vai decorrer na Arena Burgas, o mais recente recinto desportivo e de entretenimento da Bulgária, inaugurado em 2023. O espaço receberá os três espetáculos principais nos dias 11, 13 e 15 de maio de 2027.

A final está agendada para sábado, 15 de maio, enquanto as duas semifinais terão lugar na terça-feira, 11 de maio, e na quinta-feira, 13 de maio. Os fãs poderão ainda adquirir bilhetes para seis espetáculos de antevisão, que decorrerão entre 10 e 15 de maio.

Esta será a primeira vez que a Bulgária recebe o Festival Eurovisão da Canção, depois da vitória de DARA em Viena 2026, com a canção “Bangaranga”.

Burgas escolhida entre quatro cidades

A escolha de Burgas resultou de um processo competitivo que envolveu quatro cidades búlgaras. Além de Burgas, Sofia, Plovdiv e Varna apresentaram candidaturas para acolher o concurso.

Um grupo de trabalho internacional, composto por representantes da BNT e da EBU e por especialistas internacionais com experiência em edições recentes do Festival Eurovisão, avaliou as propostas, visitou os recintos indicados, reuniu-se com as equipas municipais e realizou várias sessões de trabalho ao longo do processo.

Burgas acabou por ser selecionada pela combinação entre o potencial do recinto e as condições técnicas necessárias para o concurso, a capacidade de alojamento, os transportes e a conectividade internacional. A organização destacou ainda o compromisso da autarquia e a visão apresentada para envolver toda a cidade na experiência Eurovisão.

Sofia, Plovdiv e Varna também vão participar no programa de eventos associado ao concurso, aproveitando o entusiasmo, as ideias e o empenho demonstrados durante o processo de candidatura.

O presidente da câmara de Burgas, Dimitar Nikolov, considerou uma “honra excecional” receber o concurso e agradeceu à BNT e à EBU pela confiança. Segundo o autarca, toda a região de Burgas estará envolvida, incluindo municípios, instituições, universidades, escolas, organizações culturais, artistas, voluntários e empresas locais.

“Não se trata de uma cidade a acolher a Eurovisão. É a Bulgária a acolher a Eurovisão”, afirmou.

Uma Eurovisão junto ao Mar Negro

Burgas é a quarta maior cidade da Bulgária e é conhecida pelas praias, parques, vida cultural e eventos de verão. A cidade tem também experiência na organização de festivais de música, artes e cultura internacional.

Durante a semana da Eurovisão, está prevista uma programação de atividades em vários pontos da cidade. Os detalhes sobre a Eurovision Village, o EuroClub e o restante programa cultural e de entretenimento serão divulgados nas próximas semanas e meses.

Martin Green CBE, diretor do Festival Eurovisão da Canção, destacou a identidade musical e cultural de Burgas, bem como a infraestrutura e a capacidade da cidade para receber o evento.

Para a primeira edição do concurso realizada na Bulgária, a organização pretende criar uma celebração que seja “verdadeiramente búlgara”, mas que mantenha simultaneamente a identidade da Eurovisão.

Os interessados em adquirir bilhetes terão de se inscrever no Eurofan, o clube oficial e gratuito de fãs do concurso, para poderem participar na venda quando esta começar.

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