O certame, organizado em conjunto com a Qualifica/oriGIn Portugal, teve como objetivo premiar, promover e divulgar o pão tradicional português, destacando os produtores que preservam a autenticidade e a qualidade deste símbolo da gastronomia nacional.

Segundo a organização, o concurso pretende valorizar o património gastronómico português, contribuir para a manutenção das tradições regionais e reforçar a diversidade cultural do país.

A iniciativa é também uma forma de reconhecer o papel dos produtores que mantêm elevados padrões de qualidade na confeção do pão tradicional, assegurando a continuidade do saber-fazer ancestral e o impacto positivo na economia local.

Além da “Broa de Centeio – Casa do Padeiro”, foi também forma premiados com medalha de ouro o Pão de Trigo da Pastelaria a Lenda, em Alcobaça ou o Pão de Mafra Justino Sardinha.

A lista completa dos premiados está disponível aqui.

