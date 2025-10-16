Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O certame, organizado em conjunto com a Qualifica/oriGIn Portugal, teve como objetivo premiar, promover e divulgar o pão tradicional português, destacando os produtores que preservam a autenticidade e a qualidade deste símbolo da gastronomia nacional.
Segundo a organização, o concurso pretende valorizar o património gastronómico português, contribuir para a manutenção das tradições regionais e reforçar a diversidade cultural do país.
A iniciativa é também uma forma de reconhecer o papel dos produtores que mantêm elevados padrões de qualidade na confeção do pão tradicional, assegurando a continuidade do saber-fazer ancestral e o impacto positivo na economia local.
Além da “Broa de Centeio – Casa do Padeiro”, foi também forma premiados com medalha de ouro o Pão de Trigo da Pastelaria a Lenda, em Alcobaça ou o Pão de Mafra Justino Sardinha.
A lista completa dos premiados está disponível aqui.
