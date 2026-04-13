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Segundo um representante da artista, citado pela revista Rolling Stone, a decisão foi tomada de forma voluntária.

O internamento ocorre pouco mais de um mês depois da detenção, a 4 de março, nos arredores do condado de Los Angeles. Na altura, um porta-voz da California Highway Patrol indicou que os agentes suspeitaram que a cantora conduzia sob o efeito de substâncias. Britney Spears apresentou sinais de comprometimento e foi submetida a testes de sobriedade no local, tendo sido posteriormente detida por conduzir sob a influência combinada de álcool e drogas.

A artista foi libertada algumas horas depois. Após o incidente, um representante afirmou que a cantora precisava de uma “mudança há muito necessária” na sua vida e que estava determinada a procurar ajuda.

“O que aconteceu foi lamentável e completamente injustificável. A Britney vai tomar as medidas certas e cumprir a lei. Espera-se que este seja o primeiro passo para uma mudança há muito necessária”, referiu a mesma fonte, acrescentando que a artista deverá contar com o apoio de familiares e amigos neste processo.

Entretanto, Britney Spears reagiu publicamente pela primeira vez ao caso, agradecendo o apoio recebido e destacando a importância do tempo passado com familiares e amigos, apelando ainda à gentileza.