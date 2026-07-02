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A Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL) apresentou a quarta edição do BOOK 2.0 #The Future of Reading, que decorre nos dias 15 e 16 de setembro, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Sob o mote "Back to Basics. Back to Books", o fórum internacional dedicado ao futuro do livro e da leitura contará com um conjunto de oradores nacionais e internacionais, entre os quais a ex-primeira-ministra da Finlândia, Sanna Marin, o anterior CEO da Penguin Random House, Markus Dohle, e o cardeal José Tolentino de Mendonça. A organização adianta que novos nomes serão anunciados até à realização do evento.

Segundo Miguel Pauseiro, presidente da APEL, "num momento em que a inteligência artificial, a desinformação e a fragmentação da atenção desafiam as democracias, o BOOK 2.0 propõe uma reflexão profunda sobre o papel do livro como ferramenta de capacitação individual e coletiva".

À semelhança das edições anteriores, durante o encontro serão também apresentados os resultados do estudo da APEL sobre os hábitos de compra e leitura em Portugal.

O que vai acontecer no BOOK 2.0?

A edição de 2026 assenta em três pilares estratégicos: o impacto da leitura na saúde, educação, economia e cultura; o papel dos livros no combate à desinformação e na preservação dos valores democráticos; e os desafios que a inteligência artificial e os direitos de autor colocam ao futuro da edição.

Ao longo dos dois dias serão debatidos temas como o impacto da inteligência artificial, a liberdade de expressão, a evolução das bibliotecas e livrarias e as estratégias para promover novos hábitos de leitura.

A manhã de 15 de setembro será dedicada ao setor editorial e às tendências que moldam a indústria. Markus Dohle analisará o panorama editorial global e os desafios da transformação digital, enquanto Erin Cox e Emma House discutirão a construção de um ecossistema nacional de leitura. O programa inclui ainda um painel sobre o panorama editorial europeu, com Alessandra Carra, CEO do Grupo Feltrinelli, e Joan Tarrida, CEO da Galaxia Gutenberg.

Entre os momentos previstos para o primeiro dia destaca-se também a sessão "When Fashion Meets Literature", dedicada à relação entre marcas de moda e livros, analisando iniciativas como o Soho Reading Series e o MiuMiu Literary Club.

Durante a tarde, a escritora Cara Hunter abordará temas como a violência, a misoginia e os desafios enfrentados pelas gerações mais jovens. Joel Halldorf refletirá sobre a história da leitura, enquanto Adolfo Mesquita Nunes falará sobre direito, tecnologia e neurociência. O dia termina com uma reflexão sobre ciência, espiritualidade e o papel dos líderes políticos na promoção da leitura.

O segundo dia será dedicado à educação e à importância da voz humana num mundo cada vez mais acelerado.

Sanna Marin abrirá os trabalhos com uma intervenção sobre a relação entre leitura, democracia e participação cívica. Seguir-se-á um painel dedicado à literacia em comunidades africanas, com Stacy Ennis, Michelle Nkamankeng e Matt Trinetti.

A cantora e escritora Luísa Sobral participará numa sessão sobre a ligação entre música, escrita e narrativa pessoal. A programação inclui ainda uma análise ao sistema educativo português e uma conversa com Carlos Moedas sobre o papel do conhecimento, da educação e do capital humano no crescimento económico.

José Tolentino de Mendonça apresentará uma reflexão sobre literatura, ética e espiritualidade, enquanto a tarde será encerrada com uma masterclass dedicada ao marketing editorial e às estratégias para vender livros na era da economia da atenção.

Até ao momento, o BOOK 2.0 2026 conta com 35 oradores confirmados, provenientes de 12 nacionalidades, estando outras 16 participações em fase de confirmação.

Silvia Rodríguez, diretora executiva do BOOK 2.0, afirma que "o BOOK 2.0 é um convite a regressar ao que realmente importa. Numa altura em que tudo nos pede pressa, criamos um espaço de encontro entre o setor editorial, a sociedade civil e os principais decisores, para afirmar que ler continua a ser um ato de liberdade".

O evento realiza-se no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, nos dias 15 e 16 de setembro de 2026, contando ainda com uma receção de boas-vindas a 14 de setembro. O programa e as inscrições estão disponíveis no site do BOOK 2.0.

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