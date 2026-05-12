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Criado e programado por Daniel Evans, o projeto assume-se como uma celebração da cultura cinematográfica popular das últimas décadas, sem abdicar de um olhar crítico. “Programamos exatamente aquele filme que andas há meses, ou anos. a tentar mostrar aos teus amigos”, sublinha o curador, descrevendo uma seleção pensada para recuperar obras marcantes da memória coletiva e devolvê-las à experiência do grande ecrã.

A temporada de 2026 inclui mais de 60 filmes nunca antes exibidos no Black Cat Cinema e uma obra que será projetada pela primeira vez numa sala de cinema em Portugal. O filme de abertura é Batalha Atrás de Batalha (2025), vencedor do Óscar de Melhor Filme em 2026. Ao longo dos meses seguintes, passam também por Lisboa obras recentemente distinguidas nos principais festivais internacionais, incluindo a vencedora da Palma de Ouro de Cannes de 2025.

Num esforço assumido de levar ao grande ecrã títulos originalmente lançados em plataformas de streaming, a programação arranca em maio com a estreia nacional em sala de Saltburn (2023), até agora inédito em cinema em Portugal.

A par do cinema de prestígio, o Black Cat Cinema aposta em sessões de culto dedicadas a fenómenos de massa e a filmes que marcaram várias gerações, bem como numa forte presença de clássicos incontornáveis da história do cinema, alguns com mais de sete décadas.

A programação percorre ainda diferentes geografias e géneros, com destaque para o cinema brasileiro, o musical, o terror e o cinema de autor europeu e norte-americano. Estão igualmente previstas sessões especiais com convidados, incluindo a presença confirmada do produtor executivo Seth Jaret numa exibição em junho.

Com esta edição alargada, o Black Cat Cinema reforça a sua missão de contrariar a quebra de públicos nas salas de cinema e de demonstrar que, independentemente da origem ou da época, todos os filmes podem, e devem, ser vistos no grande ecrã.

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