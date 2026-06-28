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A Biblioteca Municipal Almeida Garrett vai assinalar o Dia Mundial das Bibliotecas, celebrado a 1 de julho, e o seu 25.º aniversário com o ciclo Cinema e Biblioteca, que decorre entre 1 e 22 de julho. A programação reúne quatro sessões de cinema dedicadas à reflexão sobre o papel das bibliotecas enquanto espaços de encontro, preservação da memória, pensamento e criação literária.

As exibições realizam-se sempre à quarta-feira, às 18 horas, no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, com entrada gratuita, sujeita à lotação da sala.

O ciclo tem início a 1 de julho com a exibição do documentário The Librarians (2025), realizado por Kim A. Snyder, que acompanha bibliotecárias e bibliotecários norte-americanos na defesa do direito à leitura e do acesso livre ao conhecimento. A sessão resulta de uma parceria com o Goethe-Institut Portugal, a BAD – Associação Portuguesa de Bibliotecários, Arquivistas e Profissionais da Informação e a Acesso Cultura. Após a projeção, realiza-se uma conversa com Filipa Leite, da BAD, Manuel Mazbender, do Goethe-Institut Portugal, e Maria Vlachou, da Acesso Cultura, dedicada aos desafios atuais das bibliotecas enquanto instituições democráticas.

A partir de 8 de julho, a programação prossegue com três filmes selecionados por António M. Costa, da Medeia Filmes, que estabelecem diferentes ligações ao universo literário. Nesse dia será exibido As Asas do Desejo (1987), de Wim Wenders, apresentado pelo próprio curador, numa sessão que aborda a biblioteca como lugar de escuta e memória coletiva.

No dia 15 de julho será a vez de Paterson (2016), de Jim Jarmusch, um filme centrado na poesia presente no quotidiano. A sessão será antecedida pela leitura de poemas de William Carlos Williams e Ron Padgett.

O ciclo encerra a 22 de julho com a exibição de Quem És Tu? (2001), de João Botelho, apresentada pelo realizador. A adaptação de Frei Luís de Sousa, de Almeida Garrett, aborda temas como a identidade, a memória histórica e o património cultural, estabelecendo uma ligação ao escritor que dá nome à biblioteca.

Todas as sessões decorrem no Auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, com entrada gratuita, sujeita à lotação do espaço.

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