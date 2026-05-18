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A nova linha foi anunciada oficialmente nas redes sociais da Zara e apresentada através de um pop-up temporário no centro comercial Plaza Las Américas, em San Juan, Porto Rico, onde os fãs tiveram acesso antecipado às peças.

A coleção aposta numa estética versátil e descontraída, refletindo a imagem que Bad Bunny tem vindo a construir dentro e fora da música. Entre as peças destacam-se hoodies oversized, bonés, t-shirts básicas e conjuntos de inspiração urbana, mas também fatos de alfaiataria estruturados e coordenados mais sofisticados.

Segundo a Hypebeast, a proposta combina elementos de moda de luxo com streetwear acessível, numa linha pensada para transitar entre o casual e o formal. A paleta e os cortes seguem a estética ousada e eclética frequentemente associada ao guarda-roupa do cantor.

Nos últimos meses, já tinham surgido sinais da aproximação entre o artista e a marca espanhola. Bad Bunny utilizou um look personalizado da Zara durante o espetáculo do Super Bowl Halftime Show e voltou a vestir peças da marca no Met Gala, onde o logótipo “Benito Antonio” apareceu discretamente pela primeira vez.

O lançamento da coleção gerou grande entusiasmo em Porto Rico, com centenas de fãs a deslocarem-se ao espaço temporário criado pela Zara. O próprio artista fez uma aparição surpresa no local, visitando a loja e experimentando peças da nova linha.

Para já, a coleção está disponível fisicamente apenas em Porto Rico, embora a Zara já tenha criado uma secção exclusiva dedicada à marca no site. Segundo a imprensa internacional especializada em moda, a empresa poderá avançar com um lançamento internacional nas próximas semanas.