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A iniciativa marca o regresso e o alargamento de uma oferta que, há dez anos, foi atribuída de forma simbólica aos 67 bebés nascidos em 2016 na maternidade do Hospital de S. Sebastião, por ocasião das comemorações dos 20 anos da Viagem Medieval. O Município de Santa Maria da Feira anuncia agora que a medida passa a ser contínua e permanente.

"Ao retomarmos e alargarmos esta oferta no ano em que a Viagem Medieval celebra três décadas de história, estamos a homenagear e a celebrar as novas gerações que simbolizam o futuro e a continuidade deste projeto transformador, a fortalecer o sentimento de identidade e pertença dos feirenses e santamarianos pelo evento, e a reafirmar a excelência do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia da ULS Entre Douro e Vouga", afirma o presidente da câmara municipal, Amadeu Albergaria, citado em comunicado.

Em 2026, a medida abrangerá todos os bebés nascidos na maternidade do Hospital da Feira entre 28 de julho, data do espetáculo contemporâneo de abertura, e 9 de agosto, último dia da Viagem Medieval. Após o encerramento do evento, a ULS Entre Douro e Vouga enviará ao Município a lista completa dos nascimentos para que sejam emitidos os cartões personalizados, que serão posteriormente entregues presencialmente aos pais, em data e local a anunciar.

O autarca lembra que todas as crianças e jovens que residem ou estudam no concelho de Santa Maria da Feira, desde o pré-escolar ao ensino secundário, já recebem anualmente uma pulseira de acesso gratuito à Viagem Medieval. Ainda assim, considera que esta distinção tem um significado especial.

"Apesar de todas as crianças e jovens que residem ou estudam no concelho de Santa Maria da Feira receberem anualmente uma pulseira de acesso gratuito à Viagem Medieval, o simbolismo de um bebé vir ao mundo durante o evento na maternidade da nossa terra, de ser nomeado Infante da Terra de Santa Maria e de poder usufruir gratuitamente desta experiência ao longo de toda a sua vida, é algo que ficará para sempre na memória de cada família envolvida e de toda a comunidade", sublinha Amadeu Albergaria.

O presidente da câmara acrescenta ainda que a maternidade do Hospital de S. Sebastião recebe maioritariamente bebés do concelho de Santa Maria da Feira, mas também de municípios vizinhos das Terras de Santa Maria, que, segundo refere, acabam por se sentir parte da comunidade e do evento cultural.

Também o presidente do Conselho de Administração da ULS Entre Douro e Vouga, Carlos Alberto Silva, destaca o significado da parceria.

"Para a ULS, ser a 'casa' onde nascem os 'Infantes das Terras de Santa Maria' confere uma dimensão especial à missão das nossas equipas da maternidade. Este salvo-conduto é um gesto que reconhece o trabalho de excelência que os nossos profissionais asseguram diariamente, garantindo que a segurança e a qualidade dos cuidados acompanham o início da vida daqueles que são o futuro da nossa comunidade. É um privilégio ver a nossa maternidade ligada a um evento tão significativo como a Viagem Medieval", afirma.

O projeto "Infantes da Terra de Santa Maria" resulta de uma parceria entre a Viagem Medieval e o Hospital de S. Sebastião, formalizada em 2016. Nesse ano, todos os bebés nascidos durante o evento receberam o diploma de "Infante da Terra de Santa Maria" e, a título excecional, um salvo-conduto, assinalando os 20 anos da Viagem Medieval, celebrados sob o reinado de D. Dinis.

Na altura, foi simbolicamente a Rainha Dona Isabel quem entregou, no Serviço de Internamento de Obstetrícia, o título de Infante e o salvo-conduto ao primeiro bebé nascido durante o evento, numa homenagem à ligação histórica da rainha à Terra de Santa Maria e à sua devoção à Senhora do Ó, símbolo da gravidez da Virgem Maria.

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