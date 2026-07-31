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Barack Obama revelou a lista de músicas que tem ouvido durante o verão, através de uma publicação nas redes sociais.
Na mensagem, o antigo presidente norte-americano destacou que a seleção começa com "Song of Good Hope", de Glen Hansard, uma canção que, segundo escreveu, é muito apreciada por si e por Michelle Obama.
"Começa com uma música que a Michelle e eu adoramos, de Glen Hansard, um grande músico que faleceu tragicamente esta semana. Os nossos corações estão com a sua família", escreveu.
A playlist reúne dezenas de artistas e estilos musicais, incluindo nomes como Doechii e SZA, Noah Kahan, Earth, Wind & Fire, The Strokes, Kelela, Charley Crockett, Vince Staples, Mumford & Sons com Hozier, Tyla, Luther Vandross, Chaka Khan, The Police, David Bowie, Sheryl Crow, A Tribe Called Quest, The Beatles, Coldplay, Marvin Gaye, Nina Simone, Neil Young, Johnny Cash, Buena Vista Social Club, Anderson .Paak e Sonny Rollins.
A lista pode ser vista na totalidade aqui:
Na publicação no Medium, Obama deixou ainda um convite aos seguidores para participarem na escolha de novas músicas.
"Estou sempre à procura de novas músicas para ouvir, por isso partilhem as vossas recomendações nos comentários", escreveu.
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