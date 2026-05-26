Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Já consagrado como um fenómeno global do hip hop latino, o artista chega a Portugal impulsionado pelo sucesso do seu sexto álbum de estúdio, que dá nome à tournée. Em 2025, Bad Bunny foi o músico mais ouvido a nível mundial na plataforma Spotify, consolidando uma carreira marcada por recordes de audições e forte impacto cultural.

Distinguido com vários prémios Grammy e Grammy Latino, Benito Antonio Martínez Ocasio reforçou este ano o estatuto de estrela planetária ao protagonizar o espetáculo do intervalo do Super Bowl, onde celebrou a cultura de Porto Rico e deixou uma mensagem de união entre a América do Norte e a América Latina.

Em Lisboa, as portas do Estádio da Luz abrem às 17h00, com o início do concerto marcado para as 20h00. O alinhamento deverá incluir alguns dos temas mais emblemáticos do repertório recente do artista, como “Pitorro de coco”, “Baile Inolvidable”, “Nuevayol”, “Perfumito Nuevo”, “Tití me preguntó” e “Tdmf”.

A digressão “Debí tirar más fotos” arrancou em novembro, na República Dominicana, tendo iniciado a etapa europeia na semana passada em Barcelona. Depois de Lisboa, Bad Bunny regressa a Espanha para uma série de dez concertos em Madrid, seguindo depois para outros países europeus.

A estreia do músico em Portugal estava inicialmente prevista para 2020, nos festivais Primavera Sound Porto e Sudoeste, mas acabou por ser cancelada devido à pandemia de covid-19. Além de Portugal e Espanha, a atual digressão europeia passa ainda pela Alemanha, Países Baixos, Reino Unido, França, Suécia, Polónia, Itália e Bélgica.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.