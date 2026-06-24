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O Babell – Cidade-Livro regressa ao Porto entre os dias 24 e 29 de junho, numa iniciativa promovida pela Fundação Livraria Lello em coprodução com a Câmara Municipal do Porto. O evento literário e cultural reunirá alguns dos mais destacados nomes do pensamento e da literatura contemporânea, além de uma programação diversificada espalhada por vários espaços da cidade.

Entre os convidados confirmados estão Olga Tokarczuk e László Krasznahorkai, vencedores do Prémio Nobel da Literatura de 2018 e 2025, respetivamente. O programa inclui ainda participações de Margaret Atwood, Salman Rushdie, Julian Barnes, Javier Cercas, Héctor Abad Faciolince e do filósofo germano-coreano Byung-Chul Han.

Ao longo de seis dias, ruas, praças e equipamentos públicos e privados do Porto receberão sessões literárias, exposições, aulas de História, intervenções de poesia, performances, conferências, colóquios e atividades destinadas ao público infantil, com a participação de artistas nacionais e internacionais de diferentes áreas.

Um dos destaques da programação será uma performance de grande escala do artista de arte contemporânea Cai Guo-Qiang, que irá unir as duas margens do Rio Douro através de uma intervenção no céu.

O Babell contará também com concertos. No dia 25 de junho, subirão ao palco os GNR, Pedro Abrunhosa e um artista surpresa. Já no dia 26 de junho, será a vez de Bárbara Bandeira e Carminho atuarem perante o público.

O programa completo pode ser consultado aqui.

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