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O Aveiro Craft Beer Fest está no top 3 dos maiores festivais nacionais no setor cervejeiro, esta edição com algumas novidades: a organização pede a quem andar por Aveiro nestes dias para tirar uma fotografia das iguarias que lhe forem parar a mesa e identificar o local. Um júri vai avaliar as recomendações mais originais e os vencedores recebem packs de cerveja.

De hoje a domingo, numa edição alargada, que reforça a ambição e a dimensão do evento, o público pode descobrir centenas de referências de cerveja artesanal, numa celebração que cruza tradição, criatividade e inovação.

Entre lançamentos exclusivos, edições limitadas e colaborações criadas especialmente para o festival, o Aveiro Craft Beer Fest 2026 promete experiências únicas para apreciadores, curiosos e profissionais do sector.

Mais de duas dezenas de cervejeiras nacionais e internacionais marcam presença, com especial destaque para os produtores portugueses, que têm vindo a impulsionar o crescimento e reconhecimento da cerveja artesanal. A diversidade de estilos — das clássicas pilsner às sour, passando pelas stout e envelhecidas em barril — garante uma viagem pelo mundo cervejeiro.

Este ano, o festival começa de maneira diferente: uma viagem de moliceiro nos canais da cidade até ao recinto principal, juntando cervejeiros e público, que só tem de se inscrever – gratuitamente – enviando email para artbeerfest@gmail.com.