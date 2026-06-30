Em comunicado, a APLL explicou que "por se tratar de uma doença da medula óssea com baixa incidência, e estando geralmente associada à população mais idosa (geralmente acima dos 75 anos), há pouca informação e muitas dúvidas junto de doentes e cuidadores".

Assim, a criação do grupo pretente "combater o isolamento de quem recebe o diagnóstico da doença" e "com o objetivo de ser um espaço de apoio e partilha de experiências", explica a associação em comunicado. O grupo conta também com a presença de "profissionais de saúde e especialistas, como os psicólogos da associação".

“Esta é uma doença muito pouco conhecida. Pelas suas características, e tendo em conta que é habitualmente detetada junto de população mais idosa e mais isolada, o diagnóstico e tratamento são habitualmente processos muito solitários”, explicou Isabel Barbosa, presidente da associação, no comunicado.

“Por isso mesmo, e tendo em conta a missão da APLL, decidimos criar este grupo de WhatsApp para que doentes e cuidadores se sintam mais apoiados e ouvidos, podendo ainda partilhar as suas experiências”, sublinhou no mesmo comunicado.

Os doentes e cuidadores interessados em participar neste grupo devem pedir acesso à Associação através do contacto de email geral.apll@gmail.com, podendo também consultar o site para mais informações: apll.org.

Fadiga, anemia e hemorragias nasais entre os principais sintomas

Na Macroglobulinemia de Waldenström os glóbulos brancos saudáveis transformam-se em células anormais que se acumulam na medula óssea, podendo também crescer nos gânglios linfáticos e no baço. Só muito raramente crescem noutros órgãos. Estas células anormais ocupam o espaço das células saudáveis, impedindo o organismo de funcionar corretamente. Além disso, produzem grandes quantidades de uma proteína chamada imunoglobulina M (IgM), que pode tornar o sangue mais espesso.

Embora algumas pessoas possam permanecer assintomáticas durante muito tempo, entre os sintomas mais associados à doença destaca-se a fadiga, dormência, suores noturnos e fraqueza. A anemia, que é causada pela substituição de glóbulos vermelhos saudáveis pelos glóbulos brancos anormais, é também um sinal de alerta, assim como o aumento do baço ou gânglios linfáticos. Alguns dos doentes experienciam ainda hemorragias nasais ou gengivais ou ainda alterações da visão, causadas pelo excesso de IgM no sangue.

Associação Portuguesa de Leucemias e Linfomas

Recorde-se que a APLL tem, desde a sua fundação em 2001, complementado a sua atuação com a prestação de apoio psicológico e físico a pessoas com doenças malignas do sangue, bem como a familiares e cuidadores, assistindo ainda na sua reabilitação física. Atualmente, a Associação apresenta também serviços de apoio psicológico através de linha telefónica, com programas online, bem como apoio individual e em grupo. Porque a atividade física é também uma aliada ao bem-estar e ao equilíbrio mental, a APLL integra aulas de ginástica – com o programa De Volta à Forma – e com as aulas de pilates “(S)em stress”.