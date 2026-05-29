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Ao longo de quase três semanas, residentes, visitantes e famílias poderão participar nas tradicionais Festas de Lisboa, num ambiente marcado por manjericos, petiscos, sardinhas, bebidas, música popular ao vivo e animação.

“Queremos que o Arraial Santo António continue a ser uma referência das festas populares de Lisboa, valorizando a tradição e o espírito de comunidade que caracteriza esta Freguesia”, afirma a presidente da Freguesia de Santo António, Filipa Veiga.

O arraial contará também com a presença do stand do projeto ambiental “Dê-me Que Eu Separo”, que pretende promover a separação de resíduos de forma simples, inclusiva e educativa. A iniciativa convida os visitantes a entregar os resíduos num espaço próprio, onde uma equipa dedicada fará a separação correta dos materiais e explicará os critérios de forma prática e acessível.

A programação musical arranca no dia 3 de junho, às 21h00, com Hélder Pereira e Hélio Esteves. Seguem-se atuações de Jorge Paulo e Susana, Banda Celtas, Cristais da Noite, Nuno Ropio e Lakota, Jovisom, Gina Reis e Gabaritz Gang, Miguel Dias e a Estudantina Universitária de Lisboa.

No dia 10 de junho, Dia de Camões, de Portugal e das Comunidades Portuguesas, o arraial dedica a tarde às Marchas Populares e ao Fado, a partir das 16h00. Sobem ao palco os fadistas Carmo Moniz Pereira, Matilde Cid, Gonçalo Castelo Branco, Francisco Salvação Barreto e Rui Neiva Correia, além da Marcha Flor de Lis.

Os fadistas serão acompanhados pelos músicos Diogo Lucena e Quadros, na guitarra portuguesa, Luís Roquette, na viola de fado, e Paulo Rosado, na viola baixo.

O Arraial Santo António funcionará de domingo a quinta-feira entre as 12h00 e as 22h00. Às sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, o horário prolonga-se até à meia-noite. No dia 12 de junho, o recinto estará aberto até às 02h00.

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