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Após um lance em que Themba Zwame acertou no rosto de de Roberto Alvarado, o VAR decidiu expulsar o sul-africano. Wilton Pereira Sampaio anunciou a decisão em inglês através do sistema de som do estádio, mas a sua pronúncia e a fluência acabaram por causar dificuldades de compreensão.

Durante a explicação do árbitro, as câmaras focaram em Zwame e em Khulisu Mudau, que estavam estavam visivelmente confusos. A expressão de espanto dos jogadores acabou por captar a atenção dos adeptos e o momento vitalizou rapidamente nas redes sociais.

Esta não foi o único cartão vermelho do jogo. Além de Zwame, Wilton Pereira Sampaio expulsou ainda o sul-afrianco Yaya Sithole e o mexicano César Montes. A partida terminou com uma vitória do México por 2-0.

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