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A iniciativa desafia os leitores a partilharem, nas redes sociais, episódios, memórias ou experiências das suas próprias vidas que poderiam dar origem a um livro. A campanha parte da ideia de que cada pessoa tem uma narrativa única, procurando reforçar a ligação emocional à leitura e à escrita.

Com esta ação, a APEL pretende incentivar a participação ativa do público e a partilha espontânea de histórias pessoais, desde momentos marcantes a acontecimentos do quotidiano. A associação sublinha ainda a importância de refletir sobre o papel das narrativas individuais e a ligação entre leitura e vida.

Para dar início à campanha e inspirar diferentes comunidades, foram convidados criadores de conteúdos como Marina Trindade, Maria Leonor Vaz, Margarida Amaral, Margarida Maurício, Tiago Barroso e Rafael Duarte Menza. A participação do jovem Francisco Borges, descrito como um apaixonado por livros, é também destacada como forma de aproximar as novas gerações ao universo da leitura.

A campanha decorre nas redes sociais da APEL até ao final do mês, desafiando o público a partilhar as suas histórias com a hashtag #AMinhaVidaDavaUmLivro. A associação enquadra esta iniciativa na sua missão de promoção dos hábitos de leitura em Portugal, valorizando o livro enquanto ferramenta de conhecimento, imaginação e pensamento crítico.

Num formato exclusivamente digital e participativo, a APEL destaca ainda o papel das redes sociais como espaço de descoberta literária e de ligação entre comunidades de leitores.

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