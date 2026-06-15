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A notícia da morte chegou através das redes sociais de familiares: "é com o coração cheio de tristeza que partilhamos que a Annie faleceu pacificamente", pode-se ler.

"Ela deixa para trás um legado extraordinário de energia criativa, humor perspicaz, alegria pela família, adoração por cãezinhos, ódio ardente por Trump, paixão por compras em lojas de artigos em segunda mão e amor por uma boa história. Sentimo-nos desolados sem ela. Amávamo-la imenso, tal como todos os que a conheceram.

Ela era uma força da natureza. E é inimaginável pensar na vida sem ela. Mas, como ela dizia: «Estou sempre convosco.» E ela tem razão. As memórias, as obras de arte, as gargalhadas, as joias feitas à mão, as pinturas a óleo, as esculturas, os trajes e toda a sua joie de vivre continuam vivos", lê-se ainda.

Anne Schedeen nasceu a 8 de janeiro de 1949, o estado do Oregon, Estados Unidos da América. Começou a carreira na televisão em séries como Emergency, Simon & Simon e Paper Dolls. O maior sucesso foi com 'Alf, Uma Coisa do Outro Mundo', onde representou a mãe da família que acolheu extraterrestre no planeta Terra.

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