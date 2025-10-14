Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O anúncio surge meses após o processo de difamação movido pelos Anjos contra a humorista, no qual a dupla exigia mais de um milhão de euros de indemnização. Apesar da absolvição de Joana Marques, a controvérsia serviu de inspiração para o seu espetáculo, que tem registado uma procura recorde.

Nas redes sociais, a dupla partilhou o entusiasmo pela digressão: “ANJOS TOUR MCMXCVIII — é uma homenagem à música e a todos os que caminham connosco desde o primeiro dia: 1998! Quem vai ao Coliseu diga EU!”

Os bilhetes para o concerto já estão disponíveis aqui, com preços a variar entre 25 e 40 euros.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Anjos (@anjosoficialpt)

O espetáculo de humor de Joana Marques "Em Sede Própria" vai estar no Coliseu dos Recreios em Lisboa a partir de 18 de maio de 2026 e no Superbock Arena no Porto a partir de 8 de maio.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joana Marques (@joanamarquespic)

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.