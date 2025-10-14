Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, recebe no dia 9 de novembro de 2025, às 18h00, o espetáculo “Amigo Paredes”, uma homenagem à vida e à obra de Carlos Paredes, um dos mais icónicos guitarristas portugueses. Inspirado no livro homónimo, o concerto propõe-se ser um ato de celebração e partilha do legado do músico, explorando tanto o impacto da sua arte nas novas gerações como o lado mais íntimo e humano do artista.

No palco estarão alguns dos mais famosos intérpretes da guitarra portuguesa, discípulos e admiradores do mestre: Luísa Amaro, Guilherme Catela, José Manuel Neto, Ricardo Parreira e Miguel Amaral. A eles junta-se um quarteto instrumental composto por Ricardo Dias (piano acústico), Ni Ferreirinha (viola), Bernardo Moreira (contrabaixo) e João Moreira (trompete).

A presença de Luísa Amaro, companheira de Carlos Paredes e também guitarrista de referência, confere ao espetáculo uma dimensão particularmente emocional, sublinhando a ligação pessoal e artística que unia ambos.

Maria João dá voz à guitarra de Paredes

A voz e a palavra também terão lugar neste tributo. A cantora Maria João, uma das mais marcantes personalidades da música portuguesa contemporânea, interpretará duas composições de Carlos Paredes, dando-lhes letra e uma nova vida vocal.

O espetáculo, concebido maioritariamente com músicos de Coimbra, destaca a influência duradoura de Carlos Paredes nos percursos musicais da cidade e no panorama artístico nacional.

Mais do que um concerto, “Amigo Paredes” promete ser um encontro entre gerações, uma celebração da música, da memória e da amizade, perpetuando a herança do guitarrista que levou o som da guitarra portuguesa ao mundo.

Os bilhetes já estão disponíveis aqui e custam entre os 12.50 e os 25 euros.

