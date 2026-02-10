Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa é promovida pela Porto Editora, em articulação com o Camões, I.P. e o PNL2027, e desafia os participantes a escrever um conto original em língua portuguesa, subordinado ao tema “Direitos Humanos: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades?”.

As candidaturas estão abertas até 20 de março. Após essa data, os trabalhos serão avaliados por um júri constituído por elementos das três entidades promotoras e pela escritora Maria Inês Almeida, madrinha desta edição do concurso.

Os vencedores serão anunciados a 5 de maio, Dia Mundial da Língua Portuguesa. Os contos premiados e as menções honrosas serão publicados na página de Ensino Português no Estrangeiro da Porto Editora e no portal institucional do Camões, I.P.

