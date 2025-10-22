Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com atuação como consultora e formadora, a Dita ajuda teatros em vários países europeus a modernizar a sua comunicação e a desenvolver estratégias eficazes para conquistar públicos jovens. O projeto inspira-se no fenómeno #BookTok, responsável por revitalizar o interesse pela leitura entre os mais novos, e propõe o nascimento do #TheaTok — um movimento que pretende fazer o mesmo pelo teatro, juntando criadores de conteúdo, companhias e espetadores.

Na sua primeira fase, a equipa trabalhou com profissionais da Grécia, Itália e Lituânia, obtendo resultados positivos que poderão ser replicados noutros países. A ideia é unir o clássico ao digital, transformando a perceção do teatro junto das novas gerações.

"Três Pancadas": a Newsletter com tudo sobre teatro, inclusive bilhetes para espetáculos A Newsletter "Três Pancadas" traz todas as novidades do mundo do teatro, nomeadamente reportagens, crónicas e entrevistas, bem como a agenda dos próximos acontecimentos no mundo do espetáculo. Todos os meses abre a cortina para os palcos e as três pancadas de Molière dão início às leituras para que não se perca pitada das artes de palco. Para subscrever basta colocar o e-mail neste formulário abaixo ou neste link.

Segundo Mariana Figueiredo, diretora-geral da Dita Agência e coordenadora do projeto, “ao falar a língua das gerações mais novas, construímos uma ponte (essencial) entre o teatro tradicional e o mundo digital, criando um espaço onde os jovens se sintam vistos, cativados e motivados a participar. Os teatros são parte interessada neste rejuvenescimento. Não podemos esperar a adesão deste novo público sem mudarmos algo em nós, sem adaptação. Pensar que os jovens não são consumidores de cultura é um erro. Um erro que o teatro tem vindo a pagar nos últimos anos“.

O próximo passo do Theatre Is Cool será a partilha dos resultados do projeto-piloto com outras entidades culturais, promovendo a disseminação das ferramentas e boas práticas desenvolvidas.

Para apoiar essa fase, a Dita Agência vai realizar um webinar gratuito dirigido a profissionais das artes e do espetáculo, com seis sessões agendadas para os dias 21, 23, 28 e 30 de outubro, e 4 e 6 de novembro, entre as 15h00 e as 18h30 (hora de Lisboa).

Com esta iniciativa, a Dita reforça o papel de Portugal na inovação cultural europeia — demonstrando que, com criatividade e linguagem digital, o teatro pode voltar a ser “cool” para as novas gerações.

As inscrições podem ser feitas aqui.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.