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Nas redes sociais, a promotora de espectáculos fez uma atualização das condições de entrada nos concertos: afinal, será permitido entrar no Estádio da Luz com garrafas de água até 500 ml, desde que sem tampa.

Bad Bunny

Bad Bunny atua pela primeira vez em Portugal esta semana, tendo dois concertos já esgotados no Estádio da Luz, em Lisboa.

A FlixBus vai aumentar a operação em Portugal entre 26 e 28 de maio, com um reforço de cerca de 32% na oferta de viagens, devido à elevada procura de ligações de e para Lisboa motivada pelos dois concertos de Bad Bunny. Também a Rede Expressos está a preparar um reforço das ligações para Lisboa, especialmente nas viagens de regresso após os espetáculos marcados para os dias 26 e 27 de maio.

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