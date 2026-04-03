Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Ministério da Cultura refere que o apoio foi criado através do Património Cultural, Instituto Público e destina-se a entidades públicas, privadas ou do setor cooperativo e social responsáveis pela propriedade, gestão, salvaguarda ou conservação de bens culturais afetados pelo mau tempo.

Enquadrado no Fundo de Salvaguarda do Património Cultural, o mecanismo visa financiar “intervenções urgentes e prioritárias no património cultural”, com o objetivo de assegurar a integridade física dos bens, preservar o seu valor histórico e patrimonial e prevenir situações de risco futuro.

De acordo com o comunicado, são elegíveis intervenções em bens culturais classificados, em vias de classificação ou inventariados, bem como outros bens de reconhecido interesse cultural. As candidaturas devem ser acompanhadas por uma caracterização detalhada dos danos, registo fotográfico atualizado, descrição das ações de salvaguarda ou recuperação propostas e uma estimativa orçamental das intervenções necessárias.

Os interessados devem submeter a candidatura através do formulário disponível no Portal Único de Serviços da Administração Pública, no âmbito do Fundo de Salvaguarda do Património Cultural.

A medida concretiza um compromisso assumido pela ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, de responder “de forma robusta aos impactos do mau tempo no património cultural”, sublinhando a importância da proteção de um recurso essencial para a identidade e memória coletiva do país.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.