Os interessados deverão enviar os originais sob pseudónimo até às 23h59 do dia 31 de dezembro de 2025, através do email premioliterario@lionsclubes.pt, e também por carta registada para a morada indicada no regulamento, identificada com o endereço de email usado como pseudónimo.

O júri será presidido pelo escritor e jornalista João Céu e Silva, e o vencedor receberá um prémio de 2.500 euros, a ser anunciado em maio de 2026, antes da Feira do Livro de Lisboa.

A obra premiada será publicada pela Guerra e Paz, editora oficial do prémio, que já integrou no seu catálogo vencedores de edições anteriores, incluindo Um Pouco Mais de Sol, de Abel Mota (2025), Os Filhos de Nihil, de Pedro M. Fernandes (2024), O Lixo dos Outros, de João Albano Fernandes (2023), entre outros.

Criado em 2011, o Prémio Nacional de Literatura Lions de Portugal distingue obras inéditas nos géneros novela e romance, escritas em língua portuguesa.

Patrocinado pela Fundação Lions de Portugal, o prémio tem como objetivos estimular a criação literária, promover a língua portuguesa e revelar novos autores, refletindo o compromisso da Fundação com a educação, o talento e a criação artística.

