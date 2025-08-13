Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Organizado pela Câmara Municipal do Porto e programado pela empresa municipal Ágora – Cultura e Desporto do Porto, o evento envolve várias associações e clubes locais, que dinamizarão aulas abertas de capoeira, patinagem, kickboxing e ciclismo, bem como apresentações de danças clássicas, tradicionais, latinas e de rua. Jogos tradicionais, ping-pong, xadrez, badminton e oficinas artísticas também fazem parte da oferta semanal.

O programa procura, desta forma, transformar a Avenida de Rodrigues de Freitas num espaço acessível a todos, tornando-a pedonal ao longo de cinco domingos, e criar um maior espírito de comunidade e entreajuda entre toda a cidade, com a circulação e o encontro de todos os habitantes do centro da cidade.

Qual o programa?

7 de setembro

Das 10 às 19 horas - Jogos Tradicionais;

Das 10 às 19 horas - Ping-Pong, Xadrez e Badminton;

Das 10h30 às 12h30 - Aula aberta de Capoeira (Club Sportivo Nun’Álvares);

Das 15 horas às 17 horas - Oficina Artística;

Das 17 horas às 19 horas - Apresentação e aula aberta de Bachata e Merengue (Sabor Latino).

14 de setembro

Das 10 horas às 19 horas - Jogos Tradicionais;

Das 10 horas às 19 horas - Ping-Pong, Xadrez e Badminton;

Das 10h30 às 12h30 - Aula aberta de Patinagem (Academia Get Move 2 Top);

Das 15 horas às 17 horas - Oficina Artística;

Das 17 horas às 19 horas - Apresentação e aula aberta de Kizomba e Funaná (Sabor Latino).

21 de setembro

Das 10 horas às 19 horas - Jogos Tradicionais;

Das 10 horas às 19 horas - Ping-Pong, Xadrez e Badminton;

Das 10h30 às 12h30 - Gincana de Ciclismo (Patusbravus Nun’Álvares);

Das 15 horas às 17 horas - Oficina Artística;

Das 17 horas às 19 horas - Apresentação e aula aberta do Rancho Folclórico do Porto.

28 de setembro

Das 10 horas às 19 horas - Jogos Tradicionais;

Das 10 horas às 19 horas - Ping-Pong, Xadrez e Badminton;

Das 10h30 às 12h30 - Aula aberta de Kickboxing (Associação Norte Forte);

Das 15 horas às 17 horas - Oficina Artística;

Das 17 horas às 19 horas - Apresentação e aula aberta de Street Jazz (Club Sportivo Nun’Álvares).

5 de outubro