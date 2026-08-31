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Criada por Jon Favreau, a série da Lucasfilm assinalou a chegada de Star Wars ao formato live-action para televisão. Depois da estreia, em 2019, venceu 15 Primetime Emmy Awards.

A série acompanha Din Djarin, um caçador solitário de recompensas que percorre os confins da galáxia, longe da autoridade da Nova República, e que vê a sua vida mudar quando aceita uma missão que o coloca no caminho de Grogu, uma criança com uma ligação à Força.

“Star Wars: The Mandalorian” é protagonizada por Pedro Pascal. O elenco conta ainda com interpretações de Giancarlo Esposito, Carl Weathers, Emily Swallow e Katee Sackhoff.

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