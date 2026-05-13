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A passagem de Bad Bunny por Portugal, integrada na digressão mundial “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, está a gerar uma forte mobilização de fãs de norte a sul do país.

Em Portugal, a elevada procura por deslocações para Lisboa nos dias dos concertos levou a Rede Expressos a avançar com um plano especial de reforço da operação. O objetivo passa por responder ao aumento significativo de passageiros esperados na capital durante os dias dos espetáculos.

Segundo a empresa, o reforço terá maior incidência nas ligações noturnas de regresso a casa, sobretudo nas noites de 26 para 27 de maio e de 27 para 28 de maio. As partidas vão realizar-se a partir dos terminais rodoviários de Lisboa (Sete Rios) e Lisboa (Oriente), considerados os principais pontos de saída após os concertos.

Além do aumento da oferta de viagens, a operadora lançou também uma campanha promocional destinada aos fãs que se desloquem aos espetáculos. A iniciativa inclui vouchers com 20% de desconto em bilhetes com destino ou origem em Lisboa (Sete Rios) e Lisboa (Oriente), que já estão disponíveis no site ou aplicação da Rede Expressos.