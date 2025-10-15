Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante três dias, os jardins e salões do Palácio transformam-se num verdadeiro cenário vintage, com concertos, DJ sets, espetáculos de Pin Ups, street food, mercado temático, e até sessões de maquilhagem e penteados vintage, além de stands de editoras de música e tatuagens.

A festa começa no dia 17 de outubro, com o Twisted Tones DJ Set, que vai dar o tom da celebração com sonoridades que evocam o espírito dos “golden years”.

No sábado, dia 18, a animação sobe de intensidade com o concerto dos TT Syndicate, uma das bandas portuguesas mais reconhecidas do panorama rock’n’roll revivalista. A noite contará ainda com Vítor Torpedo DJ Set e uma atuação especial das Old Pearls, num espetáculo de Pin Ups que promete não deixar ninguém indiferente.

O encerramento, no domingo, dia 19, será ao som dos Swing Na Mouche e Carlos Deluxe DJ Set, com a participação da escola Blues Swing Lisboa, que vai oferecer uma demonstração de dança aberta ao público, convidando todos a dançar ao estilo dos anos 50.

Com entrada livre e um ambiente descontraído, o Baldaya Vintage Fest afirma-se, edição após edição, como um dos eventos mais carismáticos de Lisboa dedicados à cultura retro — uma viagem no tempo onde a música, a moda e o espírito dos anos dourados ganham nova vida em pleno coração de Benfica.