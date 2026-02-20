Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O trailer mostra ainda o reencontro muito esperado de Woody e Buzz, após a decisão de Woody de deixar o grupo no final de Toy Story 4 (2019), e como todos os brinquedos, velhos e novos, se unem para enfrentar os dispositivos tecnológicos atuais. A estreia está marcada nos cinemas a 18 de junho.

Na versão original, vários atores juntaram-se ao elenco de vozes: Craig Robinson como Atlas, um hipopótamo alegre com GPS; Shelby Rabara como Snappy, o brinquedo com câmara; Scarlett Spears como a doce e tímida Bonnie, de 8 anos; Mykal-Michelle Harris como Blaze, uma menina independente que adora animais; e Matty Matheson como Dr. Nutcase, um brinquedo que teme a tecnologia.

O elenco inclui também John Ratzenberger como Hamm; Wallace Shawn como Rex; Blake Clark como Slinky Dog; Jeff Bergman como Sr. Cabeça de Batata; Anna Vocino como Sra. Cabeça de Batata; Annie Potts como Bo Peep; Bonnie Hunt como Dolly; Melissa Villaseñor como Karen Beverly; John Hopkins como Sr. Espinho; Kristen Schaal como Trixie; Ernie Hudson como Combat Carl; e Keanu Reeves como Duke Caboom. O elenco previamente anunciado inclui Tom Hanks (Woody), Tim Allen (Buzz Lightyear), Joan Cusack (Jessie), Greta Lee (Lilypad), Conan O'Brien (Smarty Pants) e Tony Hale (Forky).

Ainda não se sabe quem fará as vozes na versão portuguesa.

O filme é dirigido pelo vencedor do Óscar Andrew Stanton (WALL•E, À Procura de Nemo, À Procura de Dory), co-realizado por Kenna Harris (Ciao Alberto), produzido por Lindsey Collins (Turning Red, WALL•E, À Procura de Dory) e conta com música original do também vencedor do Óscar® Randy Newman, que regressa para a quinta banda sonora da franquia. Toy Story 5 estreia a 18 de junho, exclusivamente nos cinemas.

Há mais de 30 anos, Woody, Buzz e todo o grupo de Toy Story saíram da caixa de brinquedos e conquistaram os nossos corações. Desde então, seguiram-se Toy Story 2, Toy Story 3, Toy Story 4 e vários especiais e séries, como Toy Story Tunes e Forky Asks a Question. Esta é a altura perfeita para recordar os bons momentos da infância com os nossos brinquedos, e todos os filmes e especiais da franquia estão disponíveis no Disney+.

___