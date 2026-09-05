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Quem ouve o álbum Patrono percebe rapidamente que o samba é uma grande influência na sua música. O que apareceu primeiro na sua vida: o samba ou o hip hop?

O samba apareceu primeiro. Acho que o samba apareceu antes de eu entender o que era samba, antes de eu aprender a falar, caminhar, qualquer tipo de coisa.

É uma coisa que é ancestral na minha família. A minha mãe é uma pessoa que é completamente apaixonada pelo samba e pela boémia. Se as pessoas acham que eu sou essa referência, têm que conhecer a minha mãe. Então, o samba chegou muito primeiro, desde o berço na minha casa.

Foi sempre no lugar de ouvinte. Nós nunca tivemos nenhum tipo de músico na nossa casa, nem ninguém que tocasse algum tipo de instrumento, mas sempre fomos pessoas apreciadoras e que estavam lá no movimento samba, nos sambas tradicionais e nos sambas que aconteciam na cidade.

A minha mãe é completamente apaixonada pelo carnaval. É aquela pessoa que sabe até quem são os carnavalescos, quem fez a alegoria, tudo.

O rap chega na minha vida também através da minha mãe. Uma das minhas primeiras memórias de infância é a minha mãe pegando um disco de Racionais, que é o “Sobrevivendo no Inferno”, e colocando o CD no rádio do carro. Eu estava no banco de trás desse carro e tocou a música “Jorge da Capadócia”.

A minha mãe é muito devota de São Jorge, e ela sempre foi a minha grande referência em relação a quase tudo na minha vida. Quando eu vi ela cantando aquela canção, que na verdade é a oração de São Jorge, aquilo me impactou em algum lugar. Depois, eu perguntei para ela sobre o que se tratava, e ela falou: “Isso é rap, é Racionais e tal. É meio que primo do samba.” Depois, o rap foi-se inserindo na minha vida por conta própria, mas o samba chegou muito antes.

2ZDinizz créditos: Cauã Torelli

Ao longo do primeiro álbum, “Patrono”, 2ZDinizz recorre a quatro interlúdios: “Poder”, “O Amor”, “Confesso” e “Fim”. Funcionam como pequenas pausas entre as músicas, mas também como momentos de avanço na narrativa. São conversas entre o rapper e o Patrono, uma figura que assume o papel de mentor e que acompanha 2Z ao longo do disco, numa mesa de um bar. Mais do que separar faixas, estes momentos ajudam a construir a história e a dar continuidade ao universo de Patrono.

Como surgiu esta ideia e quem é esta entidade?

Eu e o Pedro, meu manager, estávamos conversando no estúdio um dia e ele falou: “Cara, você precisa de um álbum.”

Eu tinha dois empregos, na altura. Tinha a coisa do rap, mas também trabalhava por fora. Acho que é muito importante a galera entender que é preciso isso. É preciso fazer algo para sobreviver e algo de que queiramos viver. São coisas diferentes.

O Pedro disse que eu precisava de fazer um álbum porque lançar uma, duas músicas por ano era bom para mim, a galera entendia que a minha música era boa, mas não tinha ideia do que eu era ainda. Não tinha um conceito.

Eu falei: “Beleza, vamos fazer um álbum, mas vai ser o álbum da minha vida.”

Eu fiquei pensando durante muito tempo como ia ser o álbum, como ia ser essa narrativa, até que começaram a vir coisas até mim, que não sei dizer se é divino, se é daqui, se são ideias, se é espiritual, energético, enfim…

Mas comecei a lembrar-me muito da minha avó, porque ela falava que o imaginário é uma coisa que ninguém pode tirar da gente.

Fazer as pessoas imaginarem é uma coisa muito boa porque cada um cria a sua identidade sobre algo que está sendo falado. Cada um tem o seu próprio apego emocional a isso.

A minha avó ouvia muitas radionovelas, então eu me inspirei nisso. Já a ideia da narrativa vem através do teatro e da literatura, porque as obras são divididas por atos ou capítulos.

Fazendo um álbum, eu preciso ser leal a mim mesmo. Eu não posso querer ser ninguém, ou querer fazer tendências. Já que é uma apresentação, eu preciso me apresentar tal como é a minha vida.

Até que eu tive essa ideia da mesa de bar. Tudo o que eu aprendi na minha vida foi numa mesa de bar. Foi sentado, trocando uma ideia, bebendo uma cerveja, comendo uma fritura, falando uma besteira, contando uma mentira, ouvindo uma mentira, falando uma verdade. A mesa de bar é o divã do brasileiro.

Eu acho que é o lugar onde o brasileiro mais se sente confortável para falar de si, para falar do outro, para fazer fofoca. Assim como eu acredito que num divã de um psicólogo a gente também acessa essas coisas, o nosso lado bom e o nosso lado ruim.

Se a mesa de bar é onde eu aprendi tudo na minha vida, eu pensei em chamar o cara que, para mim,é a grande referência desse lugar. O Zé Geraldo é o cara que faz o Patrono. A voz que participa no álbum é realmente o meu patrono. É uma figura gigantesca na minha vida.

Ele é pai de um grande amigo meu. Liguei para ele e perguntei se queria participar no álbum. Expliquei que a gente iria ter uma conversa numa mesa de bar e que isso iria justificar o álbum. Ele falou “Pô, tá maluco? Claro que eu participo. Não vão nem lembrar que você esteve no álbum, vou roubar a tua cena.”

2ZDinizz créditos: Cauã Torelli

“Coisas Que Não Aprendi Contigo” é uma das músicas mais pessoais de “Patrono”. Ao longo da música, 2ZDinizz fala diretamente com o pai, que nunca chegou a conhecer, e percorre as coisas que teve de aprender sozinho: da vida na rua às relações, passando pelas dificuldades da infância e pela experiência de ver a mãe sofrer. Entre dúvidas sobre quem é e onde pode chegar, a música transforma essa ausência numa conversa imaginada com o pai e termina com a vontade de, um dia, transmitir ao próprio filho aquilo que aprendeu pelo caminho.

A espiritualidade também tem um papel muito importante na sua vida. Como é que a espiritualidade atua no processo criativo de um artista?

Eu sinto que depois de sair da experiência de escrever uma letra, por exemplo, como a música do meu pai, existe o divino ali atuando junto comigo.

São coisas que soam simples, mas no momento você entende que não está sozinho ali.

A espiritualidade na minha vida, tal como o samba, vem desde o berço. A minha avó estava ligada às religiões Umbanda e Candomblé.

Ela era a maior referência da minha mãe, que por sua vez era a minha grande referência, então ela tornou-se a matriarca da família.

Era uma pessoa de coração muito bom e sempre nos ensinou que as religiões não precisavam de se dividir. Por exemplo, o facto de a gente ir num terreiro não significava que eu não precisava ser batizado na igreja. A Igreja tem uma fé única, muito bonita também e, para ela, era importante a gente entender, respeitar, frequentar e estudar.

Durante muito tempo, a espiritualidade na minha vida foi presente através da minha avó. Depois de eu ter perdido a minha avó, eu tentei me afastar de tudo o que pudesse me lembrar dela, porque a dor que eu sentia era muito silenciosa e, ao mesmo tempo, muito dolorosa e muito espinhosa.

No processo de luto, eu tentei me afastar da minha cidade natal, que é Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Não lá fui durante 15/16 anos, porque eu não ia ver a minha avó.

Também me afastei da religião. Me afastei, por exemplo, de coisas mais básicas, como a comida que ela fazia. Ela fazia uma abóbora que era muito boa, e eu parei de comer abóbora.

A espiritualidade, vendo que eu me afastei, naturalmente começou a me puxar de volta. Através da malandragem, através do Zé Pilintra [uma das entidades espirituais mais populares e queridas das religiões afro-brasileiras], através de Exu, que é quem abre e fecha os caminhos dentro da nossa religião.

Eles nunca me abandonaram em momento nenhum, mesmo que eu tenha abandonado a religião. A espiritualidade, para mim, é muito baseada na amizade. É muito baseada em cuidar de mim. Hoje, eu cuido de quem cuida de mim.

Em relação ao meu trabalho e a como eu trago isso para os shows, é através da filosofia da minha avó: não separar nada e unir tudo.

Existem MCs que sobem ao palco e falam de Deus, Jesus, ou qualquer outro tipo de religião, o que eu acho lindo. Manifestar a fé é uma coisa muito mais importante do que música, na minha concepção. Eu acho que nós, das religiões de matriz africana, também precisamos de chegar ao palco e levantar a nossa bandeira.

2ZDinizz créditos: Cauã Torelli

O “malandro” é uma figura que aparece repetidamente nas letras de 2ZDinizz. Em Patrono, a palavra surge em diferentes momentos, seja para descrever personagens, seja para falar de si próprio — como em “Bandido Não, Malandro!” ou quando se refere à sua “alma de malandro”. Esta ideia do malandro é um conceito um pouco desconhecido aqui em Portugal. Como é que definiria um malandro?



O malandro, dentro da nossa religião de matriz africana, é como se fosse um santo. É uma pessoa que viveu em algum lugar e foi santificada. É o cara que você quer ser amigo.

A palavra malandragem, socialmente, foi para um lugar um pouco mais pejorativo, mais sombrio. Essa construção foi feita através de pensamentos como: “O malandro é o cara que consegue dar a volta em todo mundo, ganhar em cima de todo mundo e que nunca perde.”

Eu acho que essa ideia do malandro ser o cara que nunca perde é errada. Na verdade, o malandro é o cara que sabe perder. O malandro é o cara que sabe o que ele deve fazer no momento da perda e como deve aconselhar alguém no momento em que sofreu uma perda. É o cara que sabe ser empático, chegar e respeitar o ambiente que está frequentando e sair desse ambiente sem ferir ninguém, sem passar por cima de ninguém.

Eu interpreto o Zé Pilintra [nas religiões de matriz afro-brasileiras, é o maior representante da linhagem conhecida como o “Povo da Malandragem”] como o meu melhor amigo. Eu tenho um pai de cabeça e uma mãe de cabeça, que são orixás, mas o Zé Pilintra, para mim, é o meu melhor amigo. É aquele cara que, quando eu quero sentar para desabafar e trocar uma ideia, eu sei que vai estar comigo.

Quando eu tiver um desafio, ele vai estar comigo. Assim como na nossa vida, em que aprendemos que a relação de mãe e pai é diferente da relação melhor amigo e irmão, o malandro coloca-se nesse lugar.

É o cara que sabe transformar a perda em algo valioso e respeitar todas as outras pessoas. Quando alguém fala para mim que sou um malandro, eu acho que estou vivendo certo, sabe? Porque essa pessoa foi santificada.

2ZDinizz em palco com Zé Geraldo (Patrono) e a sua mãe créditos: Cauã Torelli

Além da capa do álbum “Patrono”, onde está uma imagem do LP dos Racionais “Sobrevivendo no Inferno”, há uma passagem na 13ª faixa que diz: “Não sei dançar, não sei orar / Mas sei cantar quase todas do Racionais / E isso pra mim na rua é quase a mesma coisa”. Espera que a sua música tenha, na vida dos jovens que vão crescer a ouvi-lo, um papel semelhante ao que os Racionais tiveram na sua?

É uma responsabilidade gigante assumir esse papel. Seria um sonho, mas eu acho que o papel que os Racionais tiveram na vida das pessoas no Brasil é um papel que transcende a arte e a música. Torna-se um papel sociológico. Em alguns momentos, os Racionais fizeram o que o governo não fez, sabe?

Os Racionais foram os meus pais de ouvido. Eu cresci sem essa figura paterna, então nos momentos mais cruciais da minha vida, onde eu precisei de ter essa referência, as minhas grandes bases vieram através dos Racionais.

Quando o Mano Brown falou: “Não vai pra grupo, não/ A cena é triste/ Vamos estudar, respeitar o pai e a mãe e viver/ Viver!/ Essa é a cena” (trecho da música “Eu sou 157” dos Racionais MC’s)”, esse tipo de coisas falavam comigo.

Parecia que o Mano Brown, o Ice Blue, o Edi Rock e o Kl Jay, todos eles estavam falando comigo. Quando eles me colocavam dentro de uma situação, através de uma música, eu absorvia aquilo de uma forma que comecei a percecionar eles como os meus pais de ouvido, como uma grande referência do que é certo e o que não é.

Por isso, hoje eu enxergo os Racionais como a Bíblia das ruas. Existe uma pessoa ali que conseguiu ser muito feliz em todas as suas palavras, todas as suas colocações, e que transformou o trabalho dele numa ferramenta sociológica, que eu acho que tem que ser muito mais explorada do que só como uma música. Tem que ser uma ferramenta usada através de governos, de universidades, de trabalhos, enfim.

Os Racionais assumem um papel que eu acho que é muito difícil que alguém assuma novamente. Mas eu fico muito feliz por o meu trabalho ser visto como uma espécie de guia para uma determinada geração, que está surgindo agora, e em busca dessas referências.

O BK (artista brasileiro) diz uma coisa pra mim que eu acho que reflete legal. Ele fala: “Eu tenho um respeito pelo Djavan, que eu acho que eu nunca vou conseguir entender o que isso causa em mim. Estar na presença do Djavan, para mim, é uma coisa muito forte, muito séria.”

Estar na presença do Mano Brown, para mim, é isso. O meu trabalho nunca vai chegar à altura dele porque eu sou filho do trabalho dele. Eu devo muita coisa a ele.

E, claro, se um dia chegar, eu vou ser uma pessoa completamente honrada. Para mim, os Racionais, como um todo, são pessoas a quem devemos agradecer. É o trabalho de uma divindade ajudando uma parcela do público que sempre precisou muito desse norte, desse acalento, de não se sentir sozinho. Mas o meu trabalho, de facto, é muito fruto e muito filho do trabalho deles.

2ZDinizz créditos: Caio Ribeiro

Depois de fazer um primeiro álbum como o “Patrono”, é uma grande responsabilidade lançar um segundo. Quais são os planos para o futuro?

Esse é o desafio da minha vida, né? *risos*

O meu primeiro álbum, graças a Deus e graças a todos os orixás, foi um grande sucesso. Mas existe uma coisa, dentro do rap, que é a maldição do primeiro álbum. Quando o teu primeiro álbum é muito forte, as pessoas esperam muito do segundo álbum. É aquela ideia do tipo: “Se ele fez isso com nada, imagino o que ele vai fazer agora que tem tudo”.

Só que o álbum “Patrono” demorou 30 anos da minha vida para ser feito. Foram 30 anos de emoções, sentimentos, traumas e dúvidas para sair aquilo dali. Hoje, eu enxergo a vida por uma outra ótica, por um outro lugar. Ainda convivo com os mesmos traumas e as mesmas dores. Só que eu estou tentando entender como vou trazer esse novo olhar.

Eu gosto de trabalhar com conceitos, com histórias. Graças a Deus, esse conceito já chegou até à gente. Eu pedi muito, muito, muito para os orixás para que isso chegasse e chegou. Agora, é o momento da lapidação dessa história. Este álbum já tem cara, nome e identidade, mas ainda faltam algumas coisas que vão fazer a ligação que o “Patrono” tem.

Mas já de antemão, estou deixando isso bem claro: é um álbum que não é um irmão do “Patrono”. A gente não quer seguir os mesmos caminhos do “Patrono” porque a gente entende que foi um ciclo muito feliz, mas ele está finalizado. É um álbum primo.

É um álbum que justifica muitas coisas que se passaram pelo “Patrono", por exemplo. Então vai ser mais denso e ainda mais profundo, porque o “Patrono”, a bem ou a mal, ainda tem aquele lugar da molecagem [traquinagem].

E o segundo álbum, que eu quase deixei passar o nome, vai ser um álbum libertador.

2ZDinizz créditos: Caio Ribeiro

Aguardamos ansiosamente, até porque, ao longo do tempo, a sua imagem tornou-se muito associada à identidade do “Patrono”. Pensamos em 2ZDinizz e pensamos na mesa do bar, no Zé Pilintra, nas cores vermelho e preto.

Eu fico muito feliz. Acho que esse é o grande presente de quando um trabalho é bem feito. As pessoas entenderem sem eu precisar explicar sobre o que se trata. Eu vejo isso no reflexo do meu público.

Eu sempre falo nos meus shows que eu quero que o pessoal que me escuta, acima de qualquer coisa, se sintam meus amigos. Não existe artista sem o fã. Mas eu quero que as pessoas se sintam meus amigos, porque durante muito tempo, fazer essa amizade foi uma coisa difícil. Expor estes pontos e não me sentir sozinho, com as minhas dores, foi uma coisa muito difícil.

Quando eu jogo este álbum para a rua, que fala tanto sobre dores e coisas mais pessoais, e eu vejo o público abraçar isso, eu entendo que não estou sozinho. Entendo que existe muita beleza na dor, e como eu falei em relação à malandragem, que existe muito brilho na perda.

Ao longo da minha vida, eu perdi muita coisa, sabe? Várias vezes, eu me vi como o derrotado, como a pessoa que perdia, que não estava naquele lugar de ascensão, de prestígio. E, eu acho que eu consegui converter essa perda num determinado brilho para trazer as pessoas que se sentem assim, ou as pessoas que admiram isso, mais para perto de mim também.

2ZDinizz créditos: Cauã Torelli

Não é a sua primeira vez em Portugal. Quais são as expectativas para esta vinda à Europa e o que é que o público vai poder esperar destes concertos?

A última vez que a gente esteve em Portugal foi a primeira vez que eu saí do país, então eu não sabia o que esperar.

O que eu encontrei em Portugal foi uma energia surreal, e eu não falo isso da boca para fora. Não estou falando isso para as pessoas comprarem algum tipo de ingresso, nem nada. As pessoas que estavam lá fizeram um dos melhores shows da minha vida depois de eu ter feito 100 shows no Brasil, que é o lugar onde eu nasci.

A energia do público, a vontade de ver, o respeito, o carinho, a troca que a gente teve depois tirando as fotos. Todo mundo que a gente conheceu, perguntou e se preocupou.

A gente não tinha ideia do que ia acontecer em Portugal. E quando botamos o pé no palco até ao momento em que saímos, o público só cantava, gritava, e emanava amor. Isso é uma coisa que a gente está muito ansioso para ter de volta em Portugal.

Depois de ter esgotado a primeira passagem por Lisboa, em fevereiro, 2ZDinizz regressa a Portugal para duas datas da Patrono Tour Europa. O primeiro concerto está marcado para 10 de setembro, às 22h, no Time Out Market, em Lisboa, seguindo-se uma atuação no Hard Club, no Porto, a 13 de setembro, às 21h. Em palco, o rapper será acompanhado pelo DJ Russin, que assume também a segunda voz, num espetáculo centrado nas músicas de Patrono, incluindo “Beatriz”, “Coisas Que Não Aprendi Contigo” e “Erro Favorito”.

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