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Há 27 mil euros em formação, mentoria, produção artística e apoio à criação para uma mulher artista residente em Portugal. A segunda edição da Women in Art Fellowship (WAF) abriu na última segunda-feira as candidaturas e vai selecionar 20 finalistas, o dobro das escolhidas na primeira edição.

As candidaturas decorrem até 20 de setembro e destinam-se a mulheres com pelo menos 18 anos que trabalhem nas artes visuais e residam em Portugal há, no mínimo, três anos. Entre os critérios está também a não representação por uma galeria e a ausência de apoio financeiro para criação artística nos cinco anos anteriores.

As 20 selecionadas terão acesso a masterclasses e a um programa de capacitação destinado a desenvolver os projetos e as carreiras das participantes. No final, uma das artistas será escolhida para receber o apoio principal do programa.

A vencedora terá Joana Vasconcelos como mentora e será acompanhada na preparação de uma exposição individual na Sociedade Nacional de Belas Artes (SNBA), prevista para a primavera de 2027. A bolsa inclui ainda acompanhamento curatorial e técnico, produção da exposição e apoio à produção das obras.

A organização prevê também apoio à presença digital da vencedora, nomeadamente através do desenvolvimento das redes sociais e do site profissional da artista.

A iniciativa nasceu em 2025 e tem como objetivo apoiar mulheres artistas em início ou desenvolvimento de carreira. A primeira vencedora foi Beatriz Narciso, então com 25 anos, que apresentou a exposição "Sótão" na SNBA.

Segundo a organização, depois da primeira edição a artista recebeu contactos de curadores e colecionadores e viu algumas das suas obras serem adquiridas. A segunda edição pretende agora alargar o número de artistas acompanhadas e reforçar o valor do apoio atribuído.

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