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Da repressão do Estado Novo à madrugada revolucionária e às suas consequências, estas são algumas das produções a (re)ver.

O Medo à Espreita, Marta Pessoa (2015)

Um dos retratos mais diretos da vida sob o regime é O Medo à Espreita, de Marta Pessoa. O documentário explora o papel do medo como instrumento de controlo social durante décadas, num país marcado pela vigilância e pela repressão.

Através de testemunhos e memórias, o filme mostra como a PIDE/DGS sustentava o regime, recorrendo não só a agentes, mas também a uma rede de informadores entre a população.

Capitães de Abril, Maria de Medeiros (2000)

Entre as obras mais conhecidas está Capitães de Abril, de Maria de Medeiros, que recria os acontecimentos de 25 de abril de 1974. O filme acompanha a ação do Movimento das Forças Armadas e a marcha liderada por Salgueiro Maia sobre Lisboa.

A narrativa cruza o movimento militar com o entusiasmo popular nas ruas, num retrato da revolução que pôs fim a quase meio século de ditadura sem recurso à violência.

A Hora da Liberdade, Joana Pontes (1999)

Também A Hora da Liberdade, de Joana Pontes, revisita os momentos que antecederam o golpe, numa reconstituição dos acontecimentos que levaram à queda do regime. De filme passou a minissérie e encontra-se disponível na OPTO.

Bom Povo Português, Rui Simões (1981)

O documentário Bom Povo Português, de Rui Simões, acompanha o período entre abril de 1974 e novembro de 1975. Através de imagens e narração de José Mário Branco, o filme oferece um olhar próximo sobre o processo revolucionário, vivido por quem o acompanhou no terreno.

Prazer, Camaradas!, José Filipe Costa (2019)

Já Prazer, Camaradas!, de José Filipe Costa, aborda uma dimensão menos explorada: as mudanças sociais e de costumes no pós-revolução. A partir de histórias inspiradas em experiências reais, o filme mostra o encontro entre portugueses e estrangeiros num país em transformação.

Salgueiro Maia - O Implicado, Sérgio Graciano (2022)

A figura de Salgueiro Maia volta a estar em destaque em Salgueiro Maia - O Implicado, de Sérgio Graciano, que revisita o papel central do capitão na tomada de Lisboa e no momento decisivo da rendição de Marcelo Caetano.

Cartas da Guerra, Ivo Ferreira (2016)

Já Cartas da Guerra, de Ivo Ferreira, recua aos últimos anos da ditadura, através da experiência de um médico em Angola durante a Guerra Colonial, revelando o contexto que antecedeu a revolução.

Depois do Adeus, Patrícia Sequeira e Sérgio Graciano (2013)

A série Depois do Adeus, de Patrícia Sequeira e Sérgio Graciano, foca-se na chegada dos chamados “retornados” a Portugal, mostrando os desafios enfrentados por milhares de famílias após o fim do império colonial.

Mulheres de Abril, Henrique Oliveira (2014)

Em Mulheres de Abril, de Henrique Oliveira, várias gerações de mulheres refletem sobre o impacto da revolução nas suas vidas, num jantar de aniversário no dia 25 de abril.

3 Mulheres, Fátima Ribeiro e Luís Alvarães (2018)

3 Mulheres, de Fátima Ribeiro e Luís Alvarães, é uma série de duas temporadas que acompanha figuras femininas que enfrentaram a censura e contribuíram para a queda do regime antes de 1974.

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