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Em segundo lugar no ranking global da presença na Internet ficou o município de Águeda, distrito de Aveiro, e em terceiro a câmara de Coimbra, que não se fez representar na cerimónia, que também juntou dezenas de representantes de autarquias locais.

Receberam ainda menções honrosas os municípios que ficaram entre o quarto e o décimo lugar no ranking global, por esta ordem: Porto de Mós (distrito de Leiria), Braga, Porto, Sabrosa (Vila Real), Murça (Vila Real), que venceu o ranking de 2023, Cascais e Proença-a-Nova (Castelo Branco).

No critério "conteúdos-tipo e atualização", Valongo liderou, seguido dos municípios de Odemira (Beja), Porto, Resende (Viseu) e Sabrosa.

Quanto à "acessibilidade, navegabilidade e facilidade de utilização", Valongo voltou a liderar, com Murça e Vila do Conde (Porto), em segundo e terceiro lugares, respetivamente.

Nos "serviços online" foi o município de Águeda a liderar, seguido de Proença-a-Nova e de Ourém (Santarém).

Quanto à "participação", Valongo liderou também este critério, à frente dos municípios de Porto de Mós e de Coimbra.

Segundo os responsáveis pela edição do IPIC25, houve uma "estabilização" da maturidade digital dos municípios.

Um "aspeto positivo é a subida do valor mínimo registado, o que sinaliza um estreitamento do fosso entre os municípios com pior desempenho e uma maior uniformização dos patamares mínimos de qualidade".

De acordo com as conclusões apresentadas, "há avanços consolidados na compatibilidade tecnológica e na descoberta de informação, mas há recuos ou estagnação noutros indicadores fundamentais para os utilizadores".

"Na prestação de serviços, há melhorias significativas na autenticação, mas a diversidade de meios de pagamento eletrónico é quase inexistente e a avaliação completa dos serviços é dificultada pela falta de acesso a áreas reservadas", concluíram os investigadores.

O critério da "participação" registou o seu valor médio mais elevado desde 2016, impulsionado pela presença nas redes sociais e transparência de dados.

O IPIC25 diz que persistem "falhas na criação de espaços de discussão e auscultação e na divulgação dos processos participativos, o que limita o envolvimento dos cidadãos e das comunidades".

"Continua a ser evidente a necessidade de uma maior aposta na prestação de serviços online e no desenvolvimento de ferramentas e iniciativas que fomentam a participação eletrónica e o envolvimento do cidadão", indica ainda as conclusões do estudo.

Os investigadores sublinham que se "podem melhorar as questões da acessibilidade e da inclusão, para o que contribuirão a disponibilização de ferramentas ao nível central, os princípios do mosaico e a articulação com o gov.pt".

O prémio é promovido pela Agência para a Reforma Tecnológica do Estado (ARTE) em colaboração com a Universidade do Minho (UMinho) e a Universidade das Nações Unidas - Unidade Operacional em Governação Eletrónica (UNU-EGOV), realiza-se a cada dois anos e foi em Guimarães apresentado. A sessão teve a presença de Ricardo Santos, representante da ARTE, de Luís Amaral, da UMinho e de Delfina Soares, da UNU-EGOV.

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