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A inovação em Portugal não se resume a um setor, a uma tecnologia ou a um momento específico. Está a acontecer em várias frentes, muitas vezes fora do radar, através de ideias, empresas e pessoas que estão a redefinir a forma como se cria valor no país.

É esse retrato que a nova temporada do The Next Big Idea propõe: um olhar sobre a inovação que nasce nas universidades e ganha escala em empresas e projetos concretos, acompanhando os principais eventos do ecossistema e desafios estruturais como a transição energética. É um percurso por diferentes áreas, com exemplos do que está hoje a ser desenvolvido em Portugal.

Ao longo dos episódios, a série acompanha startups, empresas, instituições e líderes envolvidos nesses processos, mostrando não apenas o que está a ser feito, mas também como e porquê. São histórias em diferentes fases, da ideia à implementação, que dão provas vivas de um ecossistema em evolução.

Nova temporada do TNBI na SIC Notícias créditos: TNBI

“Esta temporada reflete uma ambição mais ampla: mostrar a diversidade da inovação em Portugal e dar palco a quem está a construir novas respostas para desafios complexos. Queremos aproximar o público dessas histórias, com contexto e sentido crítico, ajudando a perceber como estas ideias se traduzem em impacto real na economia e na sociedade”, afirma Miguel Magalhães, Head of Content and Partnerships do The Next Big Idea.

A nova temporada estreia a 21 de abril, com emissão ao sábado, às 16h30, e ao domingo, às 11h30, na SIC Notícias, estando também disponível nas plataformas digitais.

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