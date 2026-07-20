Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Com esta expansão, a plataforma desenvolvida pela Promptly Health passa a abranger mais de 70 milhões de vidas distribuídas por centenas de instituições de saúde na Europa e no Brasil, criando um dos ecossistemas federados de dados clínicos mais abrangentes e diversificados do mundo para investigação e geração de evidência em saúde. Este projeto reforça a posição de Portugal na área dos dados de saúde e da investigação clínica baseada em dados reais.

Num momento em que a Europa prepara a implementação do Espaço Europeu de Dados de Saúde, soluções capazes de garantir interoperabilidade, privacidade e colaboração internacional estão a tornar-se infraestruturas críticas para o futuro da inovação nesta área.

De acordo com o comunicado, a tecnologia desenvolvida pela Promptly Health permite que hospitais e sistemas de saúde partilhem conhecimento sem necessidade de transferir dados clínicos sensíveis. Através de uma arquitetura federada, os dados permanecem sempre sob controlo das instituições que os geram, enquanto investigadores e organizações autorizadas podem obter evidência clínica de forma segura, escalável e em conformidade com os mais elevados padrões regulatórios.

A organização refere que a integração da Hapvida representa um marco relevante pela dimensão e importância da organização no ecossistema da saúde brasileiro. Com mais de 16 milhões de beneficiários e presença em todas as regiões do Brasil, a Hapvida é um dos maiores sistemas integrados de saúde do país, passando agora a fazer parte de uma infraestrutura tecnológica concebida e desenvolvida em Portugal.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

“O que a Hapvida construiu ao longo de 80 anos é extraordinário, não apenas em escala, mas também em ambição. O seu investimento em ciência de dados e o compromisso em utilizar inteligência clínica para melhorar os cuidados e apoiar a tomada de decisões médicas é exatamente a base que transforma uma parceria de dados em algo significativo. Com 16 milhões de beneficiários e uma rede que abrange todas as regiões do Brasil, a Hapvida traz uma profundidade de conhecimento clínico do mundo real que tem estado, em grande medida, inacessível à comunidade global de investigação. Temos orgulho em recebê-la na Promptly Evidence Network”, afirma Pedro Ramos, CEO da Promptly Health.

A integração da Hapvida deverá reforçar igualmente o valor científico da rede criada pela Promptly Health. A inclusão de dados clínicos provenientes do Brasil acrescenta novas populações, padrões epidemiológicos e percursos terapêuticos que historicamente têm estado sub-representados na investigação internacional. O resultado é uma base de conhecimento mais diversa e representativa, capaz de gerar evidência mais robusta para investigadores, reguladores e indústria farmacêutica.

“O Brasil tem uma extraordinária riqueza de dados clínicos que ainda é, em grande medida, invisível para a comunidade global de investigação. Esta parceria com a Promptly Health dá-nos as ferramentas para estruturar e curar esses dados, criando uma ponte entre a realidade diária dos nossos hospitais e a evidência de que investigadores e inovadores necessitam”, afirma Rodrigo Sardenberg, diretor da Hapvida.

A plataforma da Promptly Health conecta atualmente cerca de 400 hospitais e organizações de saúde em Portugal, Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e agora Brasil, constituindo uma plataforma federada de dados única para estudos multinacionais, investigação observacional e geração de real-world evidence.

À medida que os dados de saúde assumem um papel cada vez mais estratégico na descoberta científica e na inovação biomédica, Portugal está a afirmar-se como exportador de tecnologia e conhecimento nesta área. A expansão da Promptly Health para a América do Sul demonstra como soluções desenvolvidas no país podem responder a desafios globais e contribuir para redefinir a forma como a investigação clínica é realizada no futuro.