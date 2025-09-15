A Oracle atua sobretudo nos bastidores, fornecendo soluções para empresas. Há décadas que se destaca no mundo da informática, consolidando-se como uma das maiores fornecedoras globais de tecnologia para empresas.

Criada pelos engenheiros Larry Ellison, Bob Miner e Ed Oates, a empresa foi fundada em 1977, em Santa Clara, na Califórnia (EUA), com o nome “Relational Software Inc”. O primeiro escritório tinha apenas 83 metros quadrados.

Em 1982, passou a chamar-se oficialmente Oracle Corporation, nome que mantém até hoje.

Cinco anos depois, já estava listada na bolsa de valores Nasdaq, e foi classificada como a maior empresa de gestão de bases de dados do mundo, com 100 milhões de dólares em vendas anuais e presença em 55 países.

O mais rico durante uma manhã

Lawrence Joseph Ellison, mais conhecido como Larry Ellison, nasceu em Nova Iorque a 17 de agosto de 1944. Cofundador da Oracle, foi o diretor executivo da empresa entre 1977 e 2014, e atualmente ocupa os cargos de diretor de tecnologia e presidente executivo.

No dia 10 de setembro de 2025, aos 81 anos, Ellison tornou-se, por algumas horas, no homem mais rico do mundo, de acordo com o Financial Times. Nesta manhã, o seu património líquido foi estimado em 393 mil milhões de dólares, ultrapassando temporariamente Elon Musk. Grande parte da sua fortuna vem da participação de 41% nas ações da Oracle, cujo valor disparou em bolsa.

Ellison também é conhecido pela sua faceta de investidor e colecionador de propriedades, sendo proprietário de 98% da ilha de Lānaʻi, a sexta maior do Havai.

Com um percurso académico atribulado, Larry abandonou a Universidade de Illinois depois da morte da mãe adotiva e desistiu da Universidade de Chicago no primeiro semestre. Apesar das críticas do pai adotivo, apostou nos conhecimentos de informática adquiridos em Chicago.

Aos 25 anos, mudou-se para Berkeley, na Califórnia, onde passou por várias empresas até trabalhar na empresa Ampex. Foi lá que criou, para a CIA, uma base de dados batizada de Oracle, nome que viria a inspirar a sua futura empresa.

O momento de glória nas manchetes internacionais em setembro de 2025 coincidiu com um dia histórico na bolsa para a Oracle, reforçando a imagem de Ellison como um dos magnatas mais influentes da tecnologia.

Porque está a crescer?

O crescimento recente da Oracle está diretamente ligado ao chamado “AI trade” de Wall Street, ou por outras palavras, a aposta dos investidores em empresas que fornecem software para o avanço da inteligência artificial.

As ações dispararam 36% num único dia, depois de anunciar uma procura sem precedentes pelos seus serviços de cloud por parte de empresas de IA. O salto valorizou a Oracle em 922 mil milhões de dólares, ultrapassando temporariamente o valor de mercado de gigantes como a farmacêutica Eli Lilly.

Segundo a Reuters, esse aumento reflete ainda a assinatura de quatro contratos multimilionários com empresas do setor, numa corrida global para garantir capacidade computacional capaz de sustentar o desenvolvimento da inteligência artificial.

Avaliada em 180 mil milhões de dólares em 2020, a Oracle tornou-se um dos principais concorrentes da Microsoft e da Amazon no mercado de servidores em nuvem, além de disputar espaço com a SAP e a Salesforce no setor de bases de dados.

Além disso, a Oracle também fornece infraestrutura em nuvem para a xAI, a startup de inteligência artificial fundada por Elon Musk, um aliado de longa data de Ellison.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.