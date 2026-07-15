Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Bloomberg News, o dispositivo continua em desenvolvimento e deverá integrar funcionalidades como o controlo de equipamentos de casa inteligente, reprodução de conteúdos multimédia, resposta a perguntas e mensagens, recorrendo às capacidades do ChatGPT.

O equipamento incluirá ainda uma câmara e vários sensores para interpretar o ambiente e o contexto do utilizador, utilizando modelos de inteligência artificial mais avançados do que os disponíveis nas colunas inteligentes convencionais.

O projeto surge poucos dias depois de a Apple ter processado a OpenAI e dois antigos funcionários da tecnológica norte-americana por alegada apropriação de segredos comerciais. Na ação judicial, apresentada na sexta-feira, a Apple acusa a OpenAI de ter conduzido um esforço sistemático para obter e explorar informação confidencial da empresa, através do recrutamento de antigos colaboradores e das relações com fornecedores, com o objetivo de acelerar a entrada no mercado de hardware para consumidores.

No ano passado, a OpenAI adquiriu a startup de dispositivos de inteligência artificial io por 6,5 mil milhões de dólares. A empresa foi fundada por Jony Ive, antigo diretor de design da Apple, para desenvolver equipamentos adaptados à era da inteligência artificial generativa.

De acordo com a Bloomberg, o estúdio de design LoveFrom, liderado por Jony Ive, está também envolvido no desenvolvimento da nova linha de hardware da OpenAI, juntamente com vários antigos designers e engenheiros da Apple que trabalharam em produtos como o iPhone e o Mac.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.