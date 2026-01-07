Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A conversa arranca com a ideia de que ligar pessoas e sistemas já não é apenas uma questão de cobertura ou velocidade. Para a MEO, a conectividade passou a ser apenas uma peça de uma experiência muito mais ampla, que envolve todos os pontos de contacto entre o cliente e a empresa (da adesão ao serviço ao suporte, da utilização à gestão do contrato).

É neste contexto que José Pedro Nascimento recupera a noção da “experiência 360°”, sublinhando que a excelência técnica só faz sentido quando é acompanhada por consistência, fiabilidade e qualidade ao longo de toda a jornada do utilizador.

“Hoje em dia, não basta ter uma conectividade excelente. É preciso que tudo o que esteja à volta seja uma experiência 360° com qualidade.”

Web Summit como teste de stress e o salto do 5G em Portugal

Esta visão ganha especial relevância em ambientes de elevada exigência, como a Web Summit (onde foi gravado este episódio), onde dezenas de milhares de pessoas dependem, em simultâneo, de redes móveis, fixas e Wi-Fi para trabalhar, comunicar e criar negócio.

Garantir conectividade num evento com mais de 70 mil participantes é, todos os anos, um exercício de planeamento extremo. O CTO da MEO descreve a Web Summit como um verdadeiro teste de stress à infraestrutura nacional, que implica meses de preparação, centenas de profissionais envolvidos e uma operação contínua de monitorização, segurança e resposta a incidentes.

É também neste cenário que se mede, na prática, a evolução do 5G. No ano passado, mais de metade das comunicações móveis do evento já foram feitas nesta tecnologia. Em paralelo, a MEO ultrapassou os 95% de cobertura nacional e expandiu a rede em mais de 40% só num ano.

“O 5G traz muito mais capacidade e é muito mais eficiente do que as outras tecnologias.”

À medida que mais equipamentos compatíveis entram no mercado, o 5G passa a ser a tecnologia prioritária. O próximo passo é o 5G Standalone (SA) (ou 5G Puro), que deixa de estar ancorado ao 4G e abre caminho a uma nova escala de desempenho, latência reduzida e densidade de ligações. Uma mudança com impacto direto em setores como a indústria, saúde, mobilidade ou smart cities.

Quer ler mais histórias como esta? Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui.

Subscreva a newsletter "Next". Pode fazê-lo aqui. O futuro dos negócios e os negócios com futuro todas as segundas-feiras na sua caixa de e-mail.

na sua caixa de e-mail. Siga-nos também no Facebook, LinkedIn , no Instagram e no Twitter.

MEO Empresas e inovação

A segunda metade do episódio aprofunda o papel da MEO no segmento empresarial, onde a conectividade é apenas a base de uma oferta mais complexa que inclui cloud, segurança, serviços geridos e soluções de 5G privado. Neste contexto, a consultoria especializada torna-se essencial para responder às necessidades de grandes organizações e infraestruturas críticas.

Em paralelo, a operadora tem vindo a reforçar a ligação ao ecossistema de inovação, através de iniciativas como o 5G Challenge, o 5G API Sprint ou os Altice International Innovation Awards, abrindo as suas redes, APIs e laboratórios a startups e centros de investigação.

A inteligência artificial surge como peça-chave desta transformação, sobretudo na gestão de redes cada vez mais complexas. O objetivo passa por caminhar para redes autónomas, capazes de se otimizar, prever falhas, gerir energia e reforçar a segurança com mínima intervenção humana.

“Com a inteligência artificial aplicada às telecomunicações, temos de caminhar para redes autónomas, que se otimizam sozinhas e antecipam problemas”, conclui o CTO da MEO.

O episódio termina com um olhar para o futuro próximo, onde o 5G “vai bombar”, os agentes de IA começam a ganhar espaço em múltiplos setores e a inovação deixa de ser opcional, uma ideia reforçada pela recomendação de The Innovator’s Dilemma, de Clayton Christensen, como leitura essencial para líderes tecnológicos.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.