Segundo o comunicado enviado às redações, as candidaturas estão abertas até 23 de fevereiro e destinam-se a startups nacionais e internacionais interessadas em co-desenvolver projetos-piloto em contexto real, em parceria com empresas do setor. Em 2026, o programa deve envolver até 20 startups e mais de 15 PMEs (Pequenas e médias empresas), abrangendo áreas como hotelaria, alojamento local, animação turística e agências de viagens.

Promovida pelo Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute (Motor do ecossistema empreendedor da Nova SBE que reúne alunos, alumni, corpo docente, startups, investidores e empresas em torno da criação de novos negócios e da transformação de organizações existentes), em colaboração com o Nova SBE Westmont Institute of Tourism and Hospitality (Grupo internacional de gestão e operação de hotéis) com o apoio do Turismo de Portugal, esta edição centra-se no conceito de experiências seamless, ou seja, jornadas turísticas contínuas, personalizadas e sem fricções, potenciadas pelo uso intensivo de IA.

Entre as áreas prioritárias estão a automatização e personalização da comunicação com turistas, a melhoria da gestão operacional através de dados inteligentes, a criação de experiências digitais integradas ao longo de toda a jornada do viajante, da reserva à estadia, e a facilitação da internacionalização, através de tradução e adaptação cultural automáticas.

“Desde 2021, o Check-In tem demonstrado que a inovação aberta é uma alavanca concreta para transformar o turismo, aproximando startups e empresas em torno de desafios reais”, afirma Carla Portela, diretora executiva do Nova SBE Haddad Entrepreneurship Institute, em comunicado. “Ao trazer o potencial da Inteligência Artificial Generativa para as PMEs do setor, queremos democratizar o acesso a tecnologias de ponta, acelerar experiências mais personalizadas e reforçar o posicionamento de Portugal como referência internacional em turismo inovador, incluindo regiões de menor procura turística”, acrescenta.

Entre os parceiros desta edição estão empresas e entidades como a Boost, Campingir, Companhia das Lezírias, Cityrama, Discovery Hotel Management, Fundação Inatel, Parques de Sintra, Pousadas da Juventude, United Hotels e Visit Cascais.

O processo de avaliação das candidaturas decorre entre 24 de fevereiro e 4 de março. Nos dias 13 e 14 de abril, o campus da Nova SBE, em Carcavelos, recebe o Matchmaking, um evento imersivo que junta startups pré-selecionadas e PMEs para identificar oportunidades de co-desenvolvimento. A fase de implementação dos projetos-piloto decorre entre 15 de abril e 1 de julho, com acompanhamento regular e foco em resultados mensuráveis.

O programa termina com o Sharing Day, a 2 de julho, onde são apresentados os resultados dos projetos a parceiros, investidores e decisores do setor.

Desde o seu lançamento, o Check-In já envolveu 61 startups de mais de 15 nacionalidades, 51 parceiros empresariais e institucionais e permitiu o co-desenvolvimento de 62 projetos-piloto.

As inscrições estão disponíveis em www.checkinopen.pt