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Para quem trabalha diariamente com legislação, acompanhar este percurso continua a significar consultar várias plataformas, cruzar documentos e investir horas em pesquisa.

Foi para simplificar este processo que nasceu a LegisMotion, uma plataforma portuguesa de inteligência legislativa que utiliza inteligência artificial para organizar informação pública dispersa e transformá-la numa ferramenta de trabalho.

A plataforma reúne num único local informação proveniente de fontes oficiais, como o Parlamento, o Diário da República e a BASE, permitindo pesquisar iniciativas legislativas, comparar propostas, acompanhar alterações, consultar o histórico de um diploma e receber alertas personalizados sempre que existam novidades relevantes.

"A informação pública em Portugal existe e é de enorme qualidade. O problema nunca foi a falta de dados, mas o tempo necessário para os encontrar, cruzar e perceber o que realmente mudou. (…) Queremos transformar documentos oficiais em conhecimento útil para quem precisa de decidir, informar ou antecipar riscos", explica Ricardo Rodrigues, fundador e CEO da LegisMotion.

A “inteligência legislativa”

Segundo a empresa, a diferença em relação às plataformas oficiais não está na origem da informação, mas na forma como esta é apresentada.

Em vez de obrigar os utilizadores a navegar entre diferentes portais, a LegisMotion agrega toda a informação e acrescenta ferramentas de pesquisa, comparação e análise que permitem compreender rapidamente o contexto de cada proposta ou diploma.

A inteligência artificial entra precisamente nesta camada adicional, ajudando a resumir documentos, comparar versões, explicar linguagem técnica, identificar alterações relevantes e gerar alertas automáticos.

A plataforma inclui ainda assistentes especializados para diferentes códigos legais, como o Código do Trabalho, o Código Civil ou o Código Penal, permitindo fazer perguntas em linguagem natural e encontrar rapidamente os artigos mais relevantes.

"A IA não substitui a fonte oficial nem o critério profissional. O nosso objetivo é eliminar trabalho repetitivo e permitir que juristas, jornalistas ou consultores possam dedicar mais tempo à análise e menos tempo à pesquisa", afirma Ricardo Rodrigues.