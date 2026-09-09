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O Iphone Duo, dobrável, foi o grande coelho tirado da cartola que é o evento anual da Apple. Fechado, o Duo tem o tamanho aproximado de um passaporte; aberto, oferece um ecrã único e contínuo de 7,6 polegadas, e este o iPhone mais fino de sempre. A dock do ecrã principal e os indicadores de estado foram movidos para o lado direito do ecrã (em vez do fundo), o que facilita o uso com o polegar.

A Apple mostrou vários usos para este ecrã maior: multitarefa em ecrã dividido, com duas aplicações lado a lado ou duas janelas do Safari abertas em simultâneo (útil, por exemplo, para comparar preços em compras online); um modo de "tenda", em que o telemóvel fica parcialmente dobrado e apoiado numa superfície para ver vídeos sem usar as mãos; a possibilidade de o usar como despertador noturno, com um brilho suave para acordar o utilizador; e ainda edição de vídeo ou funcionalidades como o novo scroll vertical da Netflix, semelhante ao feed do TikTok, tirando partido do ecrã grande. O dispositivo terá ainda Touch ID integrado no botão lateral, desbloqueio através do Apple Watch, câmara FaceTime escondida sob o ecrã e Ceramic Shield para maior resistência. Estará disponível nas cores Star White e Night Sky.

O ecrã exterior do iPhone Duo mede 5,4 polegadas e ocupa cerca de 90% da área do ecrã do iPhone 18 Pro, funciona como um ecrã de iPhone tradicional quando o telemóvel está fechado, o que permite responder a mensagens, atender chamadas ou consultar notificações rápidas sem necessidade de abrir o dispositivo. Este ecrã exterior será também compatível com a Apple Pencil brevemente, e tem ainda uma função interessante ao tirar fotografias: normalmente, quando se fotografa alguém com a câmara traseira, essa pessoa vê apenas a parte de trás do telemóvel, mas com o Duo, o ecrã exterior permite que o fotografado se veja a si próprio durante a captura, funciona como uma espécie de pré-visualização.

O iPhone Duo é significativamente mais caro do que os restantes modelos: arranca nos 1.999 dólares (cerca de 1.720 euros, à taxa de câmbio atual, mas ainda sem preços anunciados para o mercado português) para a versão mais básica, com 256 GB de armazenamento. Existem quatro opções de armazenamento, até 2 TB, sendo que a versão topo de gama, com essa capacidade máxima, chega aos 3.199 dólares (aproximadamente 2.750 euros) ou seja, a memória adicional por si só acrescenta cerca de 2.000 dólares ao preço base.

As pré-encomendas abrem a 16 de outubro e o telemóvel chega ao mercado a 23 de outubro.

O já conhecido evento anual da marca, "Surprise and Shine" em Cupertino, foi também a primeira apresentação de John Ternus como CEO da empresa, após suceder a Tim Cook este mês, o que aliás marcou o momento de maior entretenimento do evento.

Depois de ser apresentado por Tim Cook como o "ator principal", John Ternus abriu o evento a posicionar o iPhone como o melhor dispositivo pessoal para inteligência artificial, e defendeu que a Apple já oferece fortes proteções de privacidade e um profundo conhecimento do utilizador, um argumento que ganha peso numa altura em que rivais como a Meta, a Google e a Samsung têm apostado nos óculos inteligentes como o "novo computador para a IA", área em que a Apple tem sido acusada de estar atrasada.

Já nos modelos habituais de telemóvel, o iPhone 18 Pro e o iPhone 18 Pro Max mantêm o design da geração anterior, mas trazem como grande novidade uma câmara principal de 48 megapixéis com abertura variável, construída com seis lâminas finas que ajustam automaticamente a quantidade de luz consoante o ambiente, o que deverá melhorar significativamente a fotografia em condições de pouca luz. Os utilizadores também podem ajustar manualmente a abertura entre quatro opções, além de controlarem a velocidade do obturador, o balanço de brancos e consultarem um histograma através dos novos "Pro controls".

A câmara grava agora vídeo 4K em Dolby Vision HDR e permite aplicar efeitos cinematográficos depois da gravação. Surge também uma funcionalidade chamada Apple Reference Image, pensada para provar que uma fotografia é genuína: cada imagem captada recebe uma assinatura digital no momento em que é tirada, e uma versão inalterável fica guardada na aplicação Fotografias como uma espécie de "negativo digital" que permite confirmar o que a câmara realmente viu, uma resposta direta às preocupações crescentes com imagens geradas por inteligência artificial. A Apple vai ainda suportar o padrão SynthID da indústria para identificar imagens geradas ou editadas por IA. Note-se que esta funcionalidade não estará disponível na União Europeia nem na China.

No que toca ao desempenho, os novos modelos Pro estreiam o chip A20 Pro, fabricado num processo de 2 nanómetros, com CPU de seis núcleos, GPU até 40% mais rápida e um Neural Engine com 32 núcleos, o dobro do poder de processamento de IA face à geração anterior. Para acompanhar este chip mais potente sem sobreaquecimento, a Apple desenvolveu um novo "sistema de gestão térmica", com uma câmara de vapor que utiliza água desionizada em circulação, combinada com um novo material de grafite e cobre, e que tem três vezes mais área de superfície do que a do iPhone 17 Pro. Vale a pena notar que este destaque adicional dado ao desempenho e à engenharia térmica combina com o facto de Ternus ter liderado anteriormente a área de engenharia de hardware da Apple, antes de se tornar CEO. Quanto à bateria, o vice-presidente de engenharia de hardware, Rich Dinh, revelou que o 18 Pro consegue atingir 50% de carga em apenas 15 minutos, e que bastam 5 minutos ligado à corrente para obter até 6 horas de reprodução de vídeo. Em autonomia normal, o 18 Pro Max chega às 30 horas de utilização e o 18 Pro às 24 horas, sendo os modelos apenas com eSIM os que oferecem maior autonomia total, graças ao espaço extra que seria ocupado pelo slot físico do cartão SIM.

A Dynamic Island foi redesenhada, ficando mais pequena mas conseguindo agora mostrar até três atividades em direto em simultâneo. Em termos de cores, os novos Pro estarão disponíveis em preto, prateado (chamado "glacier") e um novo tom bordô. Quanto a preços, o iPhone 18 Pro arranca nos 1.199 dólares e o Pro Max nos 1.299 dólares, mais 100 dólares do que os respetivos modelos da geração anterior, seguindo a tendência de subida de preços que a Apple já tinha aplicado este verão a produtos como o iPad e o Mac, devido ao aumento do custo dos componentes de memória. Para quem não quiser ou não puder comprar o telemóvel de imediato, a Apple lançou também o Apple Upgrade, um novo programa de leasing que permite pagamentos mensais ao longo de 12 ou 24 meses, com a possibilidade de renovar facilmente para um modelo mais recente no final do contrato. As pré-encomendas abrem já no sábado, dia 12 de setembro, com disponibilidade a partir de 18 de setembro, disponível nos EUA e sem informação de alargamento a Portugal.

Todos estes novos iPhones chegam com o iOS 27 e a Siri AI, uma versão totalmente renovada do assistente da Apple, construída sobre a Apple Intelligence, muito mais conversacional e capaz de usar contexto pessoal para ajudar o utilizador a encontrar informação em mensagens, emails e fotografias, além de perceber o que está no ecrã e agir em conformidade. A Siri AI chega em versão beta já a 14 de setembro, inicialmente apenas em inglês, com o francês, japonês, coreano, português e espanhol previstos para outubro. Fora da União Europeia, onde o lançamento continua indefinidamente adiado, e da China, onde nunca esteve disponível, tal como a própria Apple Intelligence.

Depois dos telefones, o relógio

O Apple Watch também foi protagonista, com o lançamento do Series 12 e do Ultra 4, apresentados como o "dispositivo definitivo para uma vida saudável". O novo sistema de deteção de saúde faz leituras de frequência cardíaca a cada cinco segundos, 60 vezes mais frequente do que antes, e mede a variabilidade da frequência cardíaca a cada cinco minutos, 24 vezes mais do que anteriormente, naquilo que a Apple descreve como a monitorização de frequência cardíaca mais precisa alguma vez feita num wearable.

Surgem também duas novas métricas: uma pontuação de "Readiness" (prontidão), que combina atividade recente, sinais vitais e sono para indicar se o utilizador deve recuperar, gerir o ritmo ou está pronto para o esforço; e uma pontuação de "Health Age" (idade de saúde), que compara os biomarcadores do utilizador com a sua idade real, o que hoje em dia acontece nos relógios especializados em desporto.

Os utilizadores poderão ainda integrar resultados de análises laboratoriais com os dados recolhidos pelo relógio, através de uma aplicação Saúde renovada. Do lado da inteligência artificial, chega a Audio Intelligence, disponível tanto no Series 12 como no Ultra 4, que tira partido dos auscultadores integrados do relógio: consegue reconhecer sons importantes como alarmes, campainhas ou choro de bebés, particularmente útil para utilizadores surdos ou com dificuldades auditivas —, além de oferecer duas funcionalidades de conversação: o Live Rewind, que permite ouvir em retrospetiva os últimos 15 segundos de áudio caso o utilizador perca algum pormenor numa conversa, e o Siri Recap, que faz resumos de alto nível de conversas através de escuta ambiente. A Apple garante que o áudio não é gravado nem armazenado, não pode ser acedido, é encriptado ponto-a-ponto e nunca identifica quem está a falar — uma questão de privacidade que ganha relevância à medida que empresas como a Amazon, que adquiriu recentemente a pulseira de gravação áudio Bee, avançam para este tipo de wearables "ouvintes". O Apple Watch Series 12 custa 399 dólares, já disponível para pré-encomenda e à venda a partir de 18 de setembro, mantendo as 24 horas de autonomia da geração anterior.

Por fim, a Apple renovou também os AirPods, agora com melhor qualidade de som, cancelamento de ruído mais personalizável e maior resistência à chuva, ao suor e ao pó, além de incluírem as novas ferramentas da Siri AI, como tradução em tempo real. A versão base, com 4 horas de autonomia, custa 129 dólares, enquanto uma versão com 5 horas de bateria, controlo de volume no próprio auricular e estojo de carregamento sem fios custa 149 dólares.

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