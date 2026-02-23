Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Esta indústria será muito mais pequena com esse proprietário (Paramount) do que seria com a Netflix. O nosso acordo equivale a crescimento. Fizemos crescer, crescer e crescer este negócio desde que começámos“, sublinhou Ted Sarandos, garantindo que fusão com Warner fará empresa crescer, ao contrário da rival Paramount.

Na passada terça-feira, a Warner Bros abriu um período de negociação de sete dias com a Paramount para melhorar a oferta, com o objetivo de dar à Paramount a oportunidade de melhorar a oferta pelas suas ações e esclarecer determinados termos do acordo de fusão proposto, embora tenha dito continuar “plenamente comprometida” com a Netflix.

O Conselho de Administração da Warner continua a recomendar por unanimidade a fusão com a Netflix e aconselha os acionistas a rejeitar a proposta da Paramount, tendo convocado uma assembleia para 20 de março para aprovar a operação.

Sobre as ameaças do Presidente norte-americano, Donald Trump, de “assumir as consequências” se a Netflix não despedir a democrata Susan Rice do seu Conselho de Administração, Ted Sarandos desvalorizou-as: “Isto é um acordo de negócios, não um acordo político“, e acrescentou: “Ele (Trump) gosta de colocar muitas coisas nas redes sociais“.

A Paramount lançou uma oferta hostil de 108.000 milhões de dólares em numerário pela WBD, acrescentando, em fevereiro, um incentivo de 0,25 dólares por ação por cada trimestre de atraso após 31 de dezembro de 2026.

A Warner mantém outro acordo com a Netflix, avaliado em 82.700 milhões de dólares, incluindo dívida, para venda de estúdios e outros ativos.

