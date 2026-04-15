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Há uma nova corrida ao espaço e Portugal tem presença confirmada. No novo episódio da série The Next Big Idea, o ponto de partida é a constelação Lusíada, um projeto desenvolvido pela empresa portuguesa Lusospace para comunicações marítimas. A proposta passa por criar uma rede de satélites em órbita baixa capaz de transmitir informação em tempo real para navios, incluindo dados sobre condições no mar ou situações de risco.

A lógica é semelhante à de uma aplicação de navegação, mas aplicada ao oceano. Com cobertura global e um sistema de comunicação próprio, a constelação pretende responder a limitações atuais, sobretudo em cenários de mau tempo. Segundo o CEO da empresa, Ivo Yves Vieira, trata-se de uma solução pensada para ser mais acessível e resiliente face às alternativas existentes.

Mas o episódio não fica pelo espaço. Há uma segunda frente: o oceano como fonte de energia. Nos próximos dias, o The Next Big Idea vai mostrar como a Aliança para a Transição Energética está a trabalhar num projeto de eólicas offshore que utiliza estruturas em betão e sensores para monitorizar o comportamento das plataformas em tempo real.

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