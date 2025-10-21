Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa, que liga jovens empreendedores a incubadoras, investidores e empresas, pretende dar o próximo passo na transformação de ideias escolares em projetos com impacto real, revela a nota de imprensa. As aplicações apresentadas respondem a desafios concretos da sociedade, abordando temas como saúde mental, ambiente, cidadania, educação, turismo sustentável e bem-estar animal.

“O Portugal Digital Summit é uma oportunidade única para os jovens darem visibilidade ao seu talento e criatividade, estabelecendo pontes com o ecossistema empreendedor e tecnológico nacional”, sublinha João Baracho, diretor-executivo do CDI Portugal. “Acreditamos que o futuro da inovação em Portugal passa, cada vez mais, por dar voz e palco às novas gerações.”

Entre os projetos em destaque, há soluções que vão do apoio emocional à ação ambiental local, passando pela inclusão social e pela energia sustentável.

StaySafe - Uma aplicação que oferece apoio imediato em emergências emocionais ou físicas, promovendo literacia emocional e bem-estar;

GreenHouseEffect - Plataforma que mobiliza jovens para agir contra as alterações climáticas, com desafios e mapas de ação local.

EnergySave - Aplicação que facilita a adesão à energia solar, com simuladores e ligação a técnicos certificados.

We Care! - Solução digital para ajudar pessoas com demência e apoiar familiares e cuidadores.

PlatePiker - Guia que valoriza a gastronomia portuguesa, ajudando a descobrir pratos típicos de cada região.

Denúncias Anónimas - Aplicação que permite denunciar, de forma anónima, situações de bullying, abuso ou violência doméstica.

Desperdício Zero - Incentiva a reutilização de embalagens e frascos, promovendo a economia circular nos supermercados.

PetGo - Liga donos de animais a dogsitters, promovendo o bem-estar animal e o emprego local.

Calmamente - Oferece apoio emocional a jovens através de atividades de relaxamento e autoconhecimento.

Fit Up - Ferramenta de gestão de aulas e desempenho nas salas de desporto escolar.

Alvão Explorer - Guia interativo do Parque Natural do Alvão, promovendo o turismo sustentável e o contacto com a natureza.

AgendaDC 365 - Centraliza as atividades escolares, melhorando a comunicação entre alunos, professores e famílias.

Suri - Facilita a organização e segurança de saídas de grupo, adaptada tanto a escolas como à comunidade sénior.

Durante o Portugal Digital Summit, os alunos vão participar em sessões de pitch (evento onde se apresenta projetos) e em conversas como “Connect with People”, que promovem o diálogo entre jovens, especialistas e empresas tecnológicas sobre temas como a inovação digital, a cibersegurança, o papel das mulheres na tecnologia e o futuro do trabalho.

O App Start Up insere-se no programa Apps for Good, que desafia alunos do ensino básico e secundário a usar a tecnologia para resolver problemas reais. Em Portugal, o projeto é dinamizado pelo CDI – Center of Digital Inclusion, uma organização sem fins lucrativos que promove a inclusão e a inovação social através da tecnologia.

