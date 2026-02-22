Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A inspiração para o projeto surgiu de um episódio familiar. A avó de Rita foi vítima de uma burla telefónica. “Eu sempre quis ajudar pessoas. Mas esta ideia surgiu quando a minha avó foi burlada. Eu não tinha ferramentas para a proteger. Agora tenho”, contou a jovem de 24 anos à RTP.

Em apenas dois dias de competição, num evento que reuniu mais de 400 participantes e 100 projetos, Rita desenvolveu o protótipo da aplicação Guardião, capaz de analisar chamadas e mensagens antes de chegarem ao utilizador. O sistema identifica padrões de manipulação, como urgência ou pressão emocional, e bloqueia automaticamente conteúdos suspeitos, sem que o utilizador precise de interagir.

“Quando anunciaram que ganhei, pensei imediatamente nela”, disse Rita Barbosa, referindo-se à avó. O prémio atribuído foi de cerca de 70 mil euros, consolidando o reconhecimento europeu da jovem no setor da tecnologia.

Apesar de estudar na Alemanha, Rita pretende implementar a aplicação primeiro em Portugal, país onde mais de dois milhões de pessoas têm mais de 65 anos e estão particularmente vulneráveis a burlas. “Quero trazer isto de volta. Portugal será o primeiro lugar onde funciona. Depois pensamos no resto”, afirmou.

A jovem já recebeu convites de Silicon Valley e propostas de colaboração com empresas e fundos de tecnologia na Europa e nos Estados Unidos. No entanto, garante que o foco inicial será proteger os idosos portugueses.

Rita sublinha que a aplicação vai muito além da tecnologia: “A IA pode ser usada para prejudicar, mas também pode salvar pessoas de perdas enormes, de medo, de vergonha. A minha avó, quando foi burlada, nem quis contar. Sentia-se culpada. Muitas pessoas sentem-se assim”.

O Guardião, mesmo em versão embrionária, é descrito como um gesto de amor transformado em software, uma forma de garantir que nenhuma avó ou avô fique sozinho diante de um telefone que toca com intenções suspeitas.

Rita Barbosa é licenciada em Engenharia Informática pela Universidade Nova de Lisboa e estudante de mestrado em Inteligência Artificial na Universidade Técnica de Hamburgo, na Alemanha.

