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A Longevity AI é uma experiência lançada pela seguradora Fidelidade, empresa fundada em 1808, e desenvolvida em parceria com a COMON e a Darkmatter, e quer dar a cada utilizador a oportunidade de "acompanhar a sua jornada de vida até aos 100 anos através de imagens, de uma narrativa personalizada e de um vídeo final onde se pode ver e ouvir no futuro". Já se encontra disponível ao público através da plataforma digital dedicada: Longevity AI by Fidelidade

Em comunicado, a seguradora explica que com o aumento da esperança média de vida, aumenta também a reflexão sobre o envelhecimento e a experiência Longevity AI pretende "tornar a longevidade mais concreta, tangível e próxima do dia a dia das pessoas. A experiência parte de uma questão simples: como queremos viver mais tarde? e convida cada pessoa a refletir sobre a forma como as escolhas de hoje podem influenciar o futuro".

Assim, a experiência vai ter como base a resposta a perguntas relacionadas "com hábitos, rotinas e estilos de vida, cada utilizador acompanha a sua viagem de vida até aos 100 anos através de imagens, narrativa e de um vídeo final onde se pode ver e ouvir com cem anos de idade".

O projeto combina dados, tecnologia e storytelling para criar "uma experiência imersiva", explica a Fidelidade no comunicado.

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