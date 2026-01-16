Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com a nota de imprensa, o primeiro procedimento consistiu numa reparação robótica de uma obstrução duodenal associada à síndrome de Wilkie, também conhecida como síndrome da artéria mesentérica superior. A intervenção foi liderada por Jorge Correia-Pinto, diretor do Serviço de Cirurgia Pediátrica da ULS Braga, e contou com a colaboração de Alberto Parente, especialista proveniente de Córdoba, em Espanha.

Em simultâneo, decorreu a abordagem cirúrgica a um caso de estrofia vesical ( malformação onde a bexiga não fecha) num lactente, uma patologia rara e de grande complexidade. Esta intervenção contou com a participação de Rúben Lamas-Pinheiro, médico urologista pediátrico reconhecido internacionalmente na área das hipospádias, e com a colaboração de Peter Cuckow, urologista pediátrico em Londres, no Reino Unido.

Para Jorge Correia-Pinto, este avanço marca de forma significativa o arranque de 2026 refletindo o "compromisso do Serviço com a inovação responsável e com a qualidade assistencial. A colaboração com especialistas internacionais tem sido, ao longo da história do Serviço, uma prática natural sempre que a diferenciação e a excelência dos cuidados prestados às crianças o exigem”, sublinha o responsável.

A introdução da cirurgia robótica em idade pediátrica na ULS Braga representa mais um passo na consolidação de cuidados altamente diferenciados, centrados no bem-estar da criança e no recurso a tecnologias avançadas. A aposta na cooperação clínica internacional surge, neste contexto, como um fator decisivo para a melhoria dos resultados clínicos e para a afirmação da instituição como referência na área da cirurgia pediátrica.

