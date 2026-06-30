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O Brasil tem 25 mil startups. Portugal tem 5 mil. A diferença de escala é grande, mas não impediu que 27 empresas portuguesas viajassem até ao Rio de Janeiro, integradas na delegação da Startup Portugal e da Unicorn Factory Lisboa, para a 4ª edição da Web Summit Rio.

O evento reuniu mais de 40 mil participantes e 1.500 startups, num Rio de Janeiro que tem vindo a seguir um percurso parecido com o de Lisboa: transformar-se num polo de inovação na América Latina.

Mas a pergunta que atravessou as conversas no Rio foi outra: falar português chega para fazer negócio no Brasil? A resposta, ouvida de fundadores e responsáveis de ambos os países, foi que não. O mercado brasileiro está dividido em culturas e formas de comunicar muito diferentes entre regiões, e quem quer entrar precisa de escolher um estado ou uma cidade para começar, antes de pensar em expandir.

O The Next Big Idea falou com startups portuguesas a operar em fintech, cibersegurança e beleza, setores onde o Brasil oferece escala que Portugal não tem, e ouviu também o outro lado: o que as startups brasileiras procuram em Portugal quando olham para a Europa.

Vê o episódio completo no canal de Youtube do TNBI.

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