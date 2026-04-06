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Quando pensamos no ecossistema de inovação em Portugal, Abrantes não é por norma um dos nomes mais populares. Durante várias décadas, a cidade foi um importante pólo para várias indústrias devido à sua localização central no país, contudo nos últimos anos tem sido obrigada a repensar o seu modelo económico e as áreas onde decide posicionar-se.

Há mais de 20 anos, o Tagus Valley foi um dos pontos de partida dessa estratégia. Ao mesmo tempo que cidades como Lisboa, Porto e Coimbra criavam os seus primeiros parques de ciência e tecnologia, também Abrantes deu esse passo, desenvolvendo um hub com várias infraestruturas para atrair diferentes tipos de empresas e criar os negócios do futuro.

Atualmente, a aposta é clara: Abrantes quer ser uma referência em áreas como o setor agroalimentar, as tecnologias de informação e a energia. No episódio mais recente do The Next Big Idea, ficamos a conhecer melhor as iniciativas que estão a tornar este posicionamento possível.

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