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A história da Elergone é parecida com a de muitas empresas. Começou por identificar uma oportunidade no setor da energia e colocou todas as fichas para tirar o máximo proveito da mesma. Foi assim que nos primeiros anos, as suas receitas ultrapassaram um milhão de euros e chamaram a atenção da MC do Grupo Sonae.

A integração na multinacional, juntamente com outras tendências como a descarbonização e a maior flexibilidade na indústria, elevaram a Elergone para outro patamar, tornando-a num dos players de relevo do ecossistema português.

Foi neste contexto que integrou a Aliança para a Transição Energética. Atualmente, está a desenvolver projetos de inovação para transformar a forma como se utiliza e gere energia no setor do retalho (e muito mais). Mais postos de carregamento elétrico, um modelo inovador de refrigeração e ainda uma plataforma inteligente para todas as dinâmicas de comportamento em loja são alguns dos destaques.

Pode saber mais sobre cada um deles no episódio mais recente do podcast “Conversas com Boa Energia”, uma parceria entre a Aliança para a Transição Energética e o The Next Big Idea.